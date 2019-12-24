三重18歲男毒趴叫外送！她昏迷4小時醒來　旁邊竟多一具遺體

記者柯沛辰、陳豐德／綜合報導

新北市三重18歲林姓男子23日揪詹姓死黨、19歲陳姓女友人吸毒，不料疑似吸食過量，3人紛紛陷入昏迷。陳女醒來時，發現林男已成冰冷遺體，嚇得趕緊報案，但林男送醫後仍不治身亡，後續將進一步釐清死因。

林男疑與父母有隔閡，平日住在三重中正南路一處民宅，與阿嬤、堂妹同住一屋簷下。他與同齡的詹男、19歲陳女是台北市某私立高中同學，3人輟學後常常混在一起，案發當天林男趁家人不在，約詹、陳一起到家中開毒趴狂歡，還疑似找人外送毒品，不料竟釀成1死2傷悲劇。

▲18歲男家中開毒趴，疑吸食過量不幸身亡。（圖／東森新聞）

當時林男跟詹男在客廳各自吸食8包毒咖啡包，並在上午11點用LINE約陳女來一起吸，但期間疑似覺得份量不夠，便請人外送毒品到家中。之後，3人又在房內又吸了2包，結果疑似吸毒過量，先後陷入昏迷。

當天下午3點，陳女清醒恢復意識，發現詹男神情恍惚、不斷嘔吐，林男則靠坐在牆角，怎麼叫也叫不醒，趕緊伸指一探，沒想到林男全身冰冷，已經沒有生命跡象，這才趕緊打電話給林男堂妹，通報救護人員送醫。

▲毒趴釀成1死2傷，事後僅陳女意識較為清楚。（圖／東森新聞）

警方到場後，檢驗已開封的毒品咖啡包，發現殘渣含有卡西酮等新興毒品成分，但陳女強調毒品是林男所有，她不知道來源，也不知道外送的人是誰。至於詹男，則因身體不適，也被送往醫院救治，意識依舊模糊，但暫無生命危險。

死者阿嬤表示，「（林男）愛惹事啦，弄到都沒命了，我叫他不要這樣，去外面跟人家黑白來（亂來），給他關心，但他去認識那些人，我們就沒辦法了。」

▲林男阿嬤感慨，孫子交到壞朋友，現在弄到命都沒了。（圖／東森新聞）

檢警發現，林男無毒品前科，也無裁罰紀錄，但由於陳女、詹男精神狀況不佳，供詞反覆，加上現場疑似有清理痕跡，供述真實性有待釐清，24日下午請家屬、陳女到場協助相驗後，將擇日解剖林男遺體，釐清2人是否涉有過失致死罪嫌，並擴大追查上游毒源。

▲陳女24日配合檢警相驗，但到場時不發一語，以外套遮蓋頭部，快步進入太平間。（圖／東森新聞，下同）

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