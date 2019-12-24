3輟學生三重開毒趴「喝10咖啡包」昏迷　18歲男搖不醒成屍體

▲3名輟學生到林男三重住家開毒趴，共同昏迷後林男竟成了遺體。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市三重區一名18歲林男23日上午找了詹男及陳姓女友人到家中，3人一起開毒趴，卻疑似吸食過量後共同昏迷，陳女下午醒來後發現2男都還沒清醒，伸指一探才發現詹男已無生命徵象，緊急送醫後仍不治身亡，警方對陳女說法存疑，將進一步相驗後釐清死因。

據查證，林男平日在三重區中正南路內的民宅，並與阿嬤、堂妹一同生活，他與詹男（18歲）與陳姓女友人（19歲）都是台北市某私立高中的同學，後來3人輟學後一起鬼混，染上毒癮的林男23日趁家人不在，找了詹、陳一同到住家開毒趴狂歡。

陳女表示林、詹共喝了4包毒咖啡包後，她才赴約趕往，隨後每人又再喝了2包毒咖啡包，現場疑似毒品吸食過多，3人陷入昏迷，直到下午3點陳女醒來後，發現林男靠坐在牆邊失去生命跡象，詹男則是倒地神情恍惚，她趕緊打給林男堂妹求救，而救護人員接獲通報趕往將林男送醫仍不治，詹男1小時後也感覺身體不適送醫，暫時無生命危險。

警方獲報到場後，只在現場發現1包已經開封的毒品咖啡包，懷疑有部分咖啡包已被清理，或是陳女的陳述並非實情，研判3人在陳女抵達後還有叫毒品外送，檢警24日將相驗林男遺體，以釐清整起案情。