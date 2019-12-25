吳怡農拼選傷聲帶「燒聲拜票」　卓榮泰輔選挺農：30年前競選總部也同區

▲立委候選人吳怡農與民進黨主席卓榮泰。（圖／記者陳涵茵攝）

記者陳涵茵／台北報導、攝影

選前倒數17天，民進黨北市中山、北松山立委候選人吳怡農（25日）上午與網紅486先生站崗路口向上班族拜票，卻因連日拼選拼到傷到聲帶，看完醫生後下午繼續燒聲拜票做最後衝刺，民進黨主席卓榮泰也到場輔選，表示30年前也在同個競選區，一定力挺農到底。

▲吳怡農拼選燒聲。

民進黨黨主席卓榮泰受訪時表示：「台北市這8位選將都是全國注目候選人，現任有現任的優勢，但新人也有新人的強勢，尤其吳怡農這選區兩強對決很受到關注，希望選民就雙方過去的行政、國安、金融實務的經驗來判斷，用政策討論來檢驗。」

他也提到北松山、民生社區是大家認為選民素質要求最高的社區之一，吳怡農願意把競選總部設置於此，等於是直接面對最高挑戰，30年前競選總部也是在此，承諾剩下17天，會再抽出時間為吳怡農輔選。

▲民進黨主席卓榮泰25日與吳怡農下午一同掃街拜票。

吳怡農上午與486先生在民生、敦化路口，向通勤族打招呼，因聲帶受傷就醫取消聯訪，支持民眾聽聞消息，也紛紛私訊保護喉嚨小撇步，送上膨大海等，吳怡農表示沒有感冒只是燒聲，最近很多場合一直講話，聲帶有點受傷，只是小事剩下17天會全力以赴，下午繼續掃街拜票行程。