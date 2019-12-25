這個禮物很可以！　立委陳明文扮聖誕老公公關懷教養院生

▲▼ 立委陳明文扮聖誕老公公，陪伴教養院院生歡度耶誕佳節。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨嘉義縣第二選區立委候選人陳明文，日前舉辦「這個禮物很可以」活動，邀請民眾捐贈二手物資，並於平安夜由團隊將整理好的物資送往嘉義縣六腳安仁家園及大林教養院，讓院生們在佳節都能感受到溫暖氣氛，陳明文和妻子廖素惠也穿起耶誕裝扮，希望讓大家都能在佳節感受到溫暖氣氛。

▲▼ 立委陳明文太太(圖右一)陪伴教養院院生歡度耶誕佳節。（圖／讀者提供）

陳明文團隊日前舉辦「這個禮物很可以」活動，邀請民眾將家中用不到的二手物品、玩具甚至是紙尿布捐贈出來，再由志工媽媽幫忙整理、篩選、消毒送往附近的教養機構，希望透過這樣的方式幫助有需要的小朋友們，讓小朋友們暖心過好節。

再由陳明文妻子廖素惠及團隊成員先將整理好的物資送往六腳鄉安仁家園，小朋友們拿到民眾捐贈的耶誕禮物都相當開心，傍晚時候陳明文也與廖素惠一同前往大林教養院，和院生們一同歡度平安夜，有院生看到聖誕老公公阿文一來開心的向前擁抱，給陳明文大大的溫暖。

陳明文表示，妻子常帶他一起做公益，這次耶誕節活動，讓多人一起參與做公益，讓有大小朋友們，在佳節時光裡都能感受到溫暖與祝福，而未來他也會繼續支持這些團體，繼續關懷社會的每一個角落。

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