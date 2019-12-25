花蓮青年「自發性相挺」　拍影片推薦支持國民黨黃啟嘉

▲▼一群年輕人自發性到韓國瑜、黃啟嘉聯合競選總部，共同拍攝一小段影片，表達對國民黨及黃啓嘉支持。（圖／黃啓嘉辦公室提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮一群年輕人自發性到國民黨候選人韓國瑜、黃啟嘉聯合競選總部，換上競選背心，共同拍攝一小段影片，表達對國民黨支持，以及向花蓮民眾推薦國民黨提名立委候選人黃啟嘉，影片一出，馬上被多位藍營支持者在社群網路上瘋傳，也擴大年輕人對黃啟嘉的認識與共鳴。



影片拍攝的發起人阿恩表示，上個月有機會與黃啟嘉醫師，交流溝通花蓮未來發展問題，當下非常認同黃醫師理念，認為他是一位真心想要為花蓮做事的人，所以在競選總部成立後，工作之餘就經常過去當志工，也找了幾位志同道合的朋友一起過去幫忙。

▲▼表達心聲讓更多人認識黃啓嘉，號召更多的年輕朋友來「挺嘉」。



省思過去民進黨執政，造成了很多社會問題，例如一例一休、陸客不來，很多開店做生意的朋友都受到影響。所以這次我們要強力支持國民黨，也支持黃啟嘉，衷心期待國民黨能團結，贏得選舉，讓花蓮能改變。



會招聚年輕朋友拍攝支持黃啟嘉的影片，主要是希望藉此傳達花蓮年輕朋友的心聲，讓更多青年人認識黃醫師，了解他對花蓮發展的想法與做法，接下來也還會繼續號召更多的年輕朋友來「挺嘉」。





影片中另一位青年朋友也說，過去從未接觸政治人物，印像中國民黨的政治人物都比較保守，比較不討人喜歡，但實際接觸黃啟嘉醫師後，發現他不但親切，對於花蓮的建設發展很有想法。例如，花蓮目前面臨發展困境，只用花蓮的本位主義去爭取，力道不夠很難成功，只有把問題拉高層次，成為全國性議題，再用國家發展的高度與力量去做，才有可能實現「環島高速路網」政策。「這個有說服到我，會讓我們對花蓮的未來與自己的未來燃起希望」。



青年人自發性拍攝宣傳影片，黃啟嘉除了表達感謝之外，說到青年的問題不只在青年，也是花蓮的問題，更是中華民國的問題。政府把整體環境做好，才能進一步去改善各個年齡層與各行各業面臨的困難，就像一個人只要身體健康、免疫力自然強，就不容易生病。

►我該答應女友嗎？