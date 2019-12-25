韓競辦公布拉高均薪「民進黨十大楷模」　口譯哥、林飛帆、楊蕙如都入列

▲國民黨副總統候選人張善政 。（圖／記者張一中攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

韓國瑜競選辦公室25日召開記者會，揭開蔡英文的「青年遮羞布」，公布10位拉高全台平均薪資的十位優秀的民進黨「青年楷模」，指控民進黨任用派系親信的情況嚴重，國民黨副總統候選人張善政進一步提出10大數位行動計畫，認為台灣當務之急是把建構專屬下世代的產業環境，將大數據、物聯網、人工智慧和5G應用在各行各業，使數位新科技不但可以翻轉產業，更可以幫年輕人找到一片可以發揮的天空。

「民進黨十大青年楷模」包括：駐美代表處政治組組長趙怡翔、民進黨副秘書長林飛帆、北農前總經理吳音寧、謝系網軍大將楊蕙如、華航董事長辦公室特助羅雅美、總統府發言人室諮議林家如、交通部部長辦公室主任卓冠廷、台苯董事長吳怡青、駐日諮議劉家愷、台船環海董事鄭亦麟。

王淺秋表示，雖然2017年名目經常性薪資創歷史新高，但扣掉通膨因素，實質經常性薪資仍不及1999年水準，其中，20至24歲族群更僅僅只有1999年的91％，目前台灣已經淪落到青年薪資不增反減，青年失業率高於整體的三倍的惡劣大環境，但反觀民進黨，許多20幾歲就可以當上國營企業董事，一家三口只要顏色正確就有好工作，讓台灣人都相當羨慕。

對於民進黨任用派系親信的情況嚴重，張善政承諾，如果韓國瑜執政，所有年輕人只要有能力就會有發揮的空間，目前低薪的問題在於台灣產業升級面臨瓶頸、高等教育擴張、勞動市場無法接軌，民進黨應該優先聚焦產業升級的瓶頸，積極建構下一代產業，少玩弄法律將環境建構好。

張善政指出，國發會2019年初的報告就已看出產業升級瓶頸是青年低薪的主要原因，但蔡政府卻一直沒有集中力量在產業環境改造上，而是花大量精神在宣傳政績、搞政治鬥爭。至今台灣的新創STO（證劵型代幣發行）公司，幾乎都是捨台灣而去海外募資。

張善政認為，台灣當務之急是把建構專屬下世代的產業環境，將大數據、物聯網、人工智慧和5G應用在各行各業。讓數位新科技不但可以翻轉產業，更可以幫年輕人找到一片可以發揮的天空。

對此，國政顧問團提出10大數位行動計畫，就是希望從政府改造腦袋開始，讓直屬行政院的「數位創新委員會」全面盤點及修訂符合數位時代的法 規，接著落實數位文化、數位教育等基礎建設後，才能讓台灣下世代的「智慧城鄉」、「智慧製造」、「智慧農村」、「智慧服務」、「智慧交通」、「智慧醫療」各種產業百花齊放。

國政顧問團勞動組顧問許雲翔表示，10大數位行動計畫若能成功，將可帶動台灣新一波薪資成長，是韓國瑜所有經濟建設藍圖的核心。而勞動政策在短期內也將有各種配套措施來配合，例如，每年20億的青年職涯輔導、勞退專戶3%自提退休金等，讓政策目標務實達成。