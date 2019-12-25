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迎2020到雲林劍湖山賞跨年煙火　交通管制搶先看

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▲2020跨年，劍湖山世界主題樂園推出「 2020就愛你」主題煙火秀，除施放煙火外將在園區內投射「極光」，搭配璀璨的萬發煙火。（圖／2013年劍湖山跨年煙火／記者蔡佩旻攝）

▲2020跨年，劍湖山世界主題樂園推出「 2020就愛你」主題煙火秀，除施放煙火外將在園區內投射「極光」，搭配璀璨的萬發煙火。（圖／2013年劍湖山跨年煙火／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

跨年倒數，劍湖山世界2020年跨年將以煙火加上極光秀，現場可近距離觀賞主題樂園摩天輪獨特的璀璨煙火綻放566秒，並邀請歌唱節目新秀李佳歡、艾文等藝人輪番演出，由歌手J.Sheon壓軸。因應2020年劍湖山跨年煙火湧入的人潮車潮，雲林縣警察局屆時將編排200名警力疏導外圍各主要道路，並將實施交通管制。 

王瑞堂表示跨年晚會節目自2019年12月31日晚上7時起，在幸福摩天輪前登場，一直延續到2020年凌晨結束；2020跨年極光煙火秀門票特別加碼，雲林縣及嘉義縣市鄉親到劍湖山主題樂園現場購票，出示身分證每人只要299元，透過劍湖山世界網路商城Fancy Go購票，雙人票只要798元；大專院校同學三人成行只需999元，讓大家從早玩到晚，白天玩樂園、晚上瘋跨年。

請繼續往下閱讀...

王瑞堂說，除跨年煙火秀外，劍湖山世界在12月28日還有台灣首次自新加坡引進的炫彩夜跑《lLLUMI FEST RUN TAIWAN 2019炫彩夜跑台灣首站》，早上9點開始入園，先暢玩主題樂園，到晚間7點炫彩開跑，要繞行園區連闖「歡樂泡泡」、「雷射隧道」、「奇幻霓虹」最後抵達「終點拱門」， 每一個區段都是截然不同的趣味關卡，全長約4公里，讓遊客盡情歡樂。

雲林縣警察局今年規劃超過200名警力，擔服長達12小時的跨年專案勤務，針對12月31日劍湖山樂園周邊重要幹道，實施交通管制疏導及防竊工作；斗南警分局長蘇旭茂表示，除於劍湖山周邊設置12處管制點外，今年仍會派遣警力於台78線上勸導疏離違規民眾，若不聽勸者將依法取締告發。
警方呼籲參加跨年活動民眾配合交通疏導，以避免道路壅塞，管制期間內停放管制路段者，車輛將逕行移置至加比山咖啡停車場（古坑鄉永光村光昌路12號）。

雲林縣警局在劍湖山周遭等12處設置交通管制點：古坑中華路與雲199線交岔口；永光中山路與文昌路口；雲212線與雲199線交岔口；雲212與文昌路交岔口（全家便利商店）；雲212線與永光外環道口；雲210線與永光外環道口（永光安養院前）；雲210線與雲199線交岔口（庵古坑咖啡）；雲212線與雲209線路口（往劍湖山方向入口）；光昌路246巷口；台3線與158乙線交岔口；台3線與永興路岔路口；雲210線與慈光寺劍湖旁產業道路口。

▲雲林縣警局在劍湖山周邊等12處設置交通管制點，示意圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣警局在劍湖山周邊等12處設置交通管制點，示意圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣警局在劍湖山周邊等12處設置交通管制點，示意圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲劍湖山世界2020年跨年煙火秀，將以煙火加上極光秀，現場觀眾可近距離觀賞主題樂園摩天輪獨特的璀璨煙火，施放時間長達566秒。（圖／劍湖山世界提供）


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