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當500弱勢兒的耶誕老公公　耐斯王子飯店連13年發起送暖

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▲▼ 耐斯王子飯店舉辦耶誕送暖，邀請各界企業人士一同募集孩子們的禮物，市長黃敏惠出席參與。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 耐斯王子飯店舉辦耶誕送暖，邀請各界企業人士一同募集孩子們的禮物，市長黃敏惠出席參與。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

耐斯王子大飯店聖誕心願卡認領活動邁入第13屆，今年活動於23日上午溫馨啟動，名額由於反應熱烈今年特別增加至500位，希望能在聖誕節期間給予更多弱勢孩童溫暖;期盼能拋磚引玉吸引更多企業響應，活動至12月21日截止，期待各界人士共襄盛舉，為孩子們圓夢。

▲▼ 耐斯王子飯店舉辦耶誕送暖，邀請各界企業人士一同募集孩子們的禮物，市長黃敏惠出席參與。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 耐斯王子飯店舉辦耶誕送暖，邀請各界企業人士一同募集孩子們的禮物。（圖／記者翁伊森翻攝）

耐斯王子大飯店聖誕心願卡活動邁入第13年，今年受扶助的單位計有嘉義市社會福利服務中心、嘉義家扶中心及台灣世界展望會彰雲嘉辦事處三單位，今年名額更多、相對責任更重，但是相信此活動能傳遞溫暖，讓孩子們接受到各界的關心。

飯店總經理曾慶欑表示，500張心願卡代表著500個孩童的心願，其中有孩子因家中遭逢祝融，大部分的日用品都已燒毀，因此希望能有一條厚棉被，可以度過即將來臨的冬天。也有孩子希望能有台熱水器，才不用每天洗澡都必須用卡式爐燒熱水，處境實在讓人看了很心疼，500個孩子500個故事，期盼社會大眾可以一起幫助這些生活困苦的孩子們。

曾慶欑強調，聖誕心願卡活動已堂堂邁入第13個年頭，12年來已送出4,000份以上的聖誕禮物，孩子的心願主要以文具、保暖衣物、運動鞋、書包、文具為主。其中有小朋友的心願是期待能與家人一同品嘗聖誕大餐，小小年紀的心願，讓曾慶欑總經理馬上認領了他的卡片，此外，他也很心疼有孩子家裡遭祝融，特地買了一條厚棉被要讓他能夠溫暖過冬。

心願卡認領活動將至12月20日截止，飯店將於12月21日舉辦贈禮儀式，將募集而來的禮物於聖誕節前一一送到弱勢孩童手上，歡迎善心人士響應，詳細心願卡內容會歡迎上飯店官網www.niceprincehotel.com.tw 查詢，一張心願卡點亮一盞希望燈，期待您來當貧童們的聖誕老公公，為孩子們圓微小而幸福的夢！洽詢電話：05-2771999轉6132(服務中心)

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