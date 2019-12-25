周四午後變天大降溫「越晚越濕冷13度」周末全台雨　氣象局曝跨年天氣變數

▲氣象局觀測，中度颱風巴逢今晨2時中心位置在鵝鑾鼻南南東方1190公里之處。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

周四變天越晚越濕冷！中央氣象局預報員張承傳表示，周四下半天鋒面通過加上東北季風增強，北部午後溫度下降滿快，周四晚間到周五最冷，中部以北、東北部低溫約13、14度。他也提到，下周一、下周二可能有另波東北季風下來，且最新預報冷空氣強度稍微修強，而南方雲系離開的時間點可能稍微延後，屆時中南部可能還有機會下點雨。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（25日）聖誕節天氣各地為多雲到晴為主，僅花蓮、台東有零星短暫雨，大台北和東半部白天高溫約25、26度，北部其他地區約23度，中南部則是約27到30度。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

張承傳說，周四上半天各地天氣舒適溫暖，北部高溫約24度，下半天鋒面通過加上東北季風增強，午後溫度下降滿快，晚上掉到約18度，早晚溫差滿大；且迎風面北部、東半部轉為有局部短暫雨，中南部山區也有零星降雨，這樣的天氣持續到周五。

張承傳提醒，這波冷空氣最冷的時間點落在周四晚間到周五，中部以北、東北部低溫約13、14度；周六、周日東北季風減弱，但南方雲系北移，全台轉為有短暫雨的天氣。

▼未來一周有兩波冷空氣。（圖／氣象局）

張承傳表示，下周一、下周二可能另一波東北季風再下來，水氣稍微多一點，最新預報資料稍微修強，強度和周四這波類似，目前預估低溫約16度，可能會再下修；迎風面北東的雨從周六下到下周二，而南方雲系離開的時間點可能稍微延後，中南部下周一、下周二可能還有機會下點雨。

至於民眾關心的跨年夜天氣？張承傳分析，迎風面北東雲量較多有短暫雨，中南部則要看南方雲系離開速度而定，還要再觀察。

氣象局觀測，中度颱風巴逢今晨2時中心位置在鵝鑾鼻南南東方1190公里之處。張承傳說，目前颱風位於菲律賓中部群島，周四進入南海後強度慢慢減弱。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼巴逢颱風將通過菲律賓進入南海，水氣周六、周日北上影響台灣天氣。（圖／氣象局）