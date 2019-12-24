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邀唐寶寶共度溫馨聖誕　陽明山天籟酒店每天捐助2019元

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▲▼ 。（圖／陽明山天籟渡假酒店提供）

▲陽明山天籟渡假酒店邀請唐氏症關懷者協會與唐寶寶們共享聖誕晚餐。（圖／陽明山天籟渡假酒店提供，下同）

生活中心／綜合報導

2019年將近尾聲，令大小朋友期待的聖誕節也來了！陽明山天籟渡假酒店在12月21日特別邀請唐氏症關懷者協會與唐寶寶們共享聖誕晚餐，提前度過溫馨感人的聖誕節，12月份起也每天捐款2019元，要用愛和關懷迎接聖誕節，用感恩的心做公益。

懸掛白色氣球，燭光燦爛點點，唐寶寶們和家長老師們，帶來精心準備的聖誕組曲舞蹈表演「唐心寶貝送愛迎聖誕」，父母及協會伙伴們在一旁耐心指導，唐寶寶們笑得好開心。陽明山天籟渡假酒店工作人員也扮起聖誕老公公與小精靈，出動天籟吉祥物藍鵲寶寶帶領現場大小朋友，一起跟著節奏拍手，與遊客一同提前渡過溫馨聖誕夜。

▲▼ 。（圖／陽明山天籟渡假酒店提供）

▲陽明山天籟渡假酒店邀請唐寶寶們一起度過快樂的聖誕節。

陽明山天籟渡假酒店總經理崔宏光表示，「我們希望帶頭拋磚引玉，喚起大眾更重視弱勢族群，關心在社會每個角落，用愛來傳遞天籟對社會的關懷」。唐氏症關愛者協會副執行長周美汝說：「非常感謝陽明山天籟渡假酒店，邀請唐寶寶並提供舞台讓他們盡情表演，大家都收穫滿滿，玩得很開心」。

除了溫馨公益聖誕派對外，陽明山天籟渡假酒店也預告12月31日，將舉辦「貓王之夜老派Party」，邀請遊客們在派對中一起釀造新年祈願酒，許下新年心願，將祈願酒見證封存，並共同倒數欣賞山戀夜空所施放的跨年璀燦煙火，期待新的一年幸福快樂。 

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