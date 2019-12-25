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越籍美容師「喉骨骨折」殞命！父母淚抵台認屍　不捨12歲孫女孤留台灣無依

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▲▼台南人倫悲劇！小六女尋母3日「疑遭勒頸亡」　追查赫見繼父成浮屍。（圖／翻攝死者臉書）

▲阮女2年多前改嫁陳男，不料卻疑似遭到丈夫勒殺。（圖／翻攝死者臉書）

記者吳奕靖、莊智勝／台南報導

台南智新營一處民宅19日傳出命案，12歲的女兒因多日無法與越籍母親阮女（37歲）聯繫，因此在保母的陪同下返回家中查看，不料卻見母親陳屍臥室；檢警深入調查後，19日深夜再於嘉義布袋外海發現陳姓丈夫遺體，且2人死亡時間均已超過3天。阮女父母接獲噩耗後飛奔抵台處理後事，過程中神情哀戚、數度淚崩，且由於孫女為阮女與前夫所生，母親離世後再無依靠，2老雖想將孫女帶回越南照顧，無奈家中的經濟實在無法負荷，現在就連喪葬費用都難以籌措，不知如何是好。

據悉，阮女約在10年前嫁到彰化，並與前夫生下一對兒女，2人離婚後阮女取得女兒撫養權，母女倆搬遷到台南從事美容業為生，並在2年多前與陳男相戀、結婚。雖然阮女與女兒感情相當好，但礙於工作因素，女兒平時皆委由保母照料，僅有假日才會團聚出遊。

警方初步了解，阮女幾乎每天都會與女兒通電話，但自16日開始，女兒卻發現媽媽失去聯繫，撥打電話均無人接聽，最後於19日在保母的陪同下一起返回住處，不料敲門後無人回應，且屋中還不斷飄出異味，報警破門後驚見母親上身赤裸陳屍臥室，且遺體腫脹明顯死亡多時。

警方深入追查陳姓繼父行蹤，卻在當天晚間發現陳男陳屍嘉義布袋外海，夫妻倆雙雙身亡，且死亡時間均已超過3天。由於阮女遺體24日相驗後確認喉骨骨折，不排除是受到外力勒斃；且鄰居也證稱，16日當天有聽聞夫妻2人激烈爭吵聲，目前暫不排除是陳男先弒妻後再輕生。

遠在越南的阮女父母接獲噩耗後飛抵台灣處理後事，阮父見到女兒遺體後一度淚崩哭癱，不捨女兒遠嫁台灣卻在異鄉殞命。阮父、阮母透露，孫女幼時曾被女兒帶到越南照顧一陣子，因此祖孫感情也算深厚，考量女兒死後獨留孫女一人，不捨她在台灣孤苦無依，2老原商量要將孫女帶回越南照顧，但無奈現實的經濟狀況實在難以允許，現在就連女兒喪葬費用都快籌不出來，實在不知道該怎麼辦。

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▼警方19日晚間在嘉義布袋外海發現陳男遺體。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼台南人倫悲劇！小六女尋母3日「疑遭勒頸亡」　追查赫見繼父成浮屍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼台南人倫悲劇！小六女尋母3日「疑遭勒頸亡」　追查赫見繼父成浮屍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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