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越籍美容師遭勒殺…12歲女尋母3日見「腫脹遺體」！鄰驚：她平常都漂漂亮亮

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▲▼台南新營越南籍美容師疑遭夫殺，喉骨骨折半裸陳屍住處。（圖／記者洪正達攝）

▲阮女19日被女兒發現陳屍住處，已經明顯死亡多時。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達、莊智勝／台南報導

台南市新營區37歲的阮姓越籍美容師19日遭12歲的女兒發現陳屍住處，離奇的是，阮女的丈夫陳男也同樣身亡，遺體還在嘉義布袋外海被發現；由於阮女喉骨骨折，有明顯外力介入痕跡，警方研判應是陳男行兇後畏罪輕生，目前全案正進一步深入調查中。針對這起命案，鄰居聽聞後也感到相當震驚，表示僅知阮女在外有聘請保母照顧女兒，平時都打扮得漂漂亮亮的，不解為何會傳出兇殺血案。

警方調查，阮女嫁來台灣10年，過去曾有過一段婚姻，與前夫生下1兒1女，在離婚後獲得女兒撫養權，母女倆自彰化搬遷到台南生活；約在2年多前，從事美容業的阮女結識陳男並再婚，一家3口才終於在新營生根定居。由於工作繁忙，阮女還另聘保母照顧12歲的女兒，平時女兒都寄住在保母家，母女只有假日才會團聚、出遊。

▲▼台南人倫悲劇！小六女尋母3日「疑遭勒頸亡」　追查赫見繼父成浮屍。（圖／翻攝死者臉書）

▲阮女在臉書上PO出與女兒、丈夫的合照。（圖／翻攝死者臉書）

據悉，雖然與母親分隔兩地，但女兒與媽媽感情仍是相當好，每天都會電話聯繫，但16日當天女兒撥打電話後卻無人接聽，等待許久後也未見阮女回電，直到19日後察覺情況有異，因此在保母的陪同下返回住處，經破門後赫見阮女上身半裸倒臥臥室地面，遺體已經腫脹發黑，明顯已死亡多時。

警方指出，發現阮女遺體的當下，其丈夫陳男不知所蹤，惟前一日（18日）傍晚嘉義布袋警方曾在八掌溪出海口沙灘發現一具男性浮屍，由於遺體已經腫脹難辨，經過多方比對後，才終於確認死者就是失聯的陳男。檢警初步相驗，發現阮女雖無明顯外傷，但喉骨有骨折跡象，明顯是遭外力介入勒斃，再加上鄰居證稱案發前曾聽聞阮女與丈夫發生激烈爭吵，因此不排除是陳男下手殺妻，隨後畏罪輕生。

▲▼台南人倫悲劇！小六女尋母3日「疑遭勒頸亡」　追查赫見繼父成浮屍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳男遺體在八掌溪出海口被發現。（圖／記者吳奕靖翻攝）

《ETtoday新聞雲》記者走訪阮女住處，鄰居得知發生命案後相當震驚，表示對於阮女相當有印象，時常在住處附近碰面，雖然不熟，但還是會禮貌性地點頭打招呼；另名鄰居則稱，自己僅是認得阮女，但從未與她攀談，見她平時都會打扮得漂漂亮亮，還聽聞她請了個保母照顧女兒，因此對於她的家庭狀況感到相當好奇。

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▲▼台南新營越南籍美容師疑遭夫殺，喉骨骨折半裸陳屍住處。（圖／記者洪正達攝）

▲▼台南新營越南籍美容師疑遭夫殺，喉骨骨折半裸陳屍住處。（圖／記者洪正達攝）

▲鄰居表示，時常看到阮女打扮得漂漂亮亮，不解為何會發生兇殺案。（圖／記者洪正達攝）

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