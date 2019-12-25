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越南女陳屍台南住處丈夫嘉義溺斃　鄰居：兩人感情不錯，常同進同出

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記者林悅／台南報導

台南市新營區發生越南籍阮姓女子陳屍租處，台南市警方在追查死者丈夫陳姓男子去向時，發現他駕車離開台南，往嘉義方向行駛，即通報嘉義警力協助追查，卻在同天深夜在嘉義布袋外海被發現疑似陳男遺體，因陳男被發現時身體浮腫難辨，檢警為確認死者身分，將做親子鑑定進一步確認。

▲台南阮姓女子被發現陳屍在租住處，丈夫陳姓男子案發後去向不明，嘉義被發現一具男浮屍，檢警疑係陳男。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南阮姓女子被發現陳屍在租住處，丈夫陳姓男子案發後去向不明，嘉義被發現一具男浮屍，檢警疑係陳男。（圖／記者林悅翻攝）

台南市警新營分局太宮所於12月19日晚上7時許接獲民眾報案，稱已兩天聯繫不上越南籍阮姓女子及其丈夫，警方至阮女租處現場，後徵求死者家屬同意，會同里長及分局員警由鎖匠開門進入，在其屋內發現死者倒臥在臥室，已氣絕多時，同時先生陳姓男子也不見蹤影。

▲▼台南人倫悲劇！小六女尋母3日「疑遭勒頸亡」　追查赫見繼父成浮屍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

疑似女子丈夫被發先時已經死亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方除立即通知台南市警局鑑識中心人員協助採證外，並報請檢察官相驗初步未發現死者阮女有明顯外傷，新營分局員警派員積極搜尋陳男行蹤，發現陳男駕車離開台南，往嘉義方向行駛，警方即通報嘉義警方協助追查，惟僅於八掌溪南岸近出海口防風林空地，發現陳男所駕駛之自小客車，陳男則不知去向。

新營分局而後接獲嘉義縣警察局布袋分局通報，該分局在八掌溪出海口附近北向沙灘，於12月18日下午5時發現一具男性浮屍，特徵與阮姓死者的先生陳男頗為相符，但經新營分局聯繫陳男家屬前往指認，初步無法明確指認浮屍，該男性浮屍仍待警方作親子鑑定結果始能判斷死者是否為陳男無誤。

另本案有關越南籍阮姓死者確切死因，由檢察官於12月24日解剖後釐清，本案刻由新營本分積極偵辦中。

▲▼台南人倫悲劇！小六女尋母3日「疑遭勒頸亡」　追查赫見繼父成浮屍。（圖／翻攝死者臉書）

越南籍女子與丈夫分別陳屍台南住處、嘉義布袋沙灘。（圖／翻攝死者臉書）

據了解，37歲的阮姓女子於12月16日失聯，12歲的女兒和保母一同前往新營租屋處查看，聞到屋內有奇怪味道，立即向新營分局警方報案開鎖而入，沒想到發現阮女陳屍在臥室裡。由於阮女再嫁的陳姓丈夫在12月16日凌晨曾經返家，18日卻在嘉義布袋外海被發現疑似陳男遺體，懷疑2人之死因有前後關連性。

警方調查阮女先前有過一段婚姻，2年多前和陳男結婚，兩人因為工作關係在台南新營租屋，假日才會和女兒團聚，但12月16日起女兒就無法聯繫上媽媽，因擔才會在19日和保母一同前往媽媽租屋處看看，但敲門沒有人應門，屋裡似有異味，才報警進入查看，沒想到阮女陳屍在臥室，遺體腫脹，明顯已經死亡多時。

據台南市新營分局偵查隊長葉景星指出，警方據報到現場勘查，發現死者倒臥在窗戶旁，並沒有很濃異味，現場並沒有非常的凌亂，死者衣著就是一般居家的蕾絲睡衣，衣著算整齊，初判死者應該死亡2、3天左右，初步看來並沒有什麼外力介入。警方初步調查，死者夫妻平日感情還不錯，常同進同出。

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