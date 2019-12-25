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落實「韓國瑜政見」葉匡時捲袖誓決心　30項施政成績打造亮眼「高雄新頁」

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▲▼高雄,韓國瑜,葉匡時,就職週年。（圖／高市府提供）

▲高雄市副市長葉匡時率領市府團隊穿白衣捲袖子，以「高雄新頁」為題召開記者會。（圖／高雄市政府新聞局提供）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜就職屆滿周年，這一年以來的施政成果如何，備受全台關注。昨（24日）副市長葉匡時率領市府團隊，以「高雄新頁」為題召開記者會，象徵港都在韓國瑜的帶領下，逐漸有了嶄新面貌。

一個縣市的人口淨遷入量，向來被視為是縣市發展的重要指標。葉匡時以截至今年11月的高雄市人口淨遷入量相較其他縣市的數字樂觀表示，人們之所以願意搬到高雄，更多、更好的工作機會、居住環境和教育品質即是關鍵，他同時認為這也反映韓國瑜率領市政團隊這一年來的績效。在人流即是金流的當下，一波波島內移民也將持續為高雄帶起活力。

▲▼高雄,韓國瑜,葉匡時,就職週年。（圖／高市府提供）

▲記者會首先由吉祥物「來福LOVE」活潑有朝氣的勁歌熱舞做為開場，展現高雄市的全新活力。

市府團隊也一一說明共30項不容忽視的施政成績，研考會主委李銘義首先說明「人進貨出」的亮眼成績，由於「貨出去人進來」是韓國瑜主要施政目標之一，在拓展農漁通路部分，截至11月底，農產品外銷量達1萬3,071公噸，外銷產值達 6.3億元，較去年全年成長2倍；漁產品外銷量14萬5,729公噸，外銷產值79.7億元。韓國瑜上任以來所展現的新氣象，同時也為高雄引進大量人潮，上半年住宿旅客成長為六都第一， 1～10月遊憩景點遊客共3,043.4萬人次，今年人口淨遷入量為1,775人（前8年共流出近1.3萬人），以實在的金流活絡庶民經濟，不論大小攤位與店家都能一起「發大財」。

為改善高雄人最在意的空氣品質，市府也施展環保重拳，空污改善創紀錄，首次11月全月無PM2.5紅害站日數，空氣品質指標（AQI）平均良率提升至75%，列管工廠排放有害物質（氮氧化物及硫氧化物），排放量達歷年最低；二行程機車汰舊25,817輛，全國最高。亦在校園內推動雙機政策，裝設冷氣機及空氣清淨機，第一批建置於鄰近工業區34校，受惠學生達63,000名，109年編列2億元再增設68校。

不讓高雄的孩子輸在起跑點，雙語教育接軌國際是韓市長一貫重視的主張，除了推動「四箭齊發」：加強與國外高中、大學連結，開拓外籍教師聘請資源，開設國際大學先修課程及小校英語師資共聘巡迴，同時更增設20所「雙語實驗課程學校」，合計24校，讓高雄的莘莘學子從小就能浸淫在雙語環境中，以流暢的語文能力領先同儕。

招商引資部分，成立「工商發展投資策進會」，重大民間投資金額累計達2,161億元，較去年全年成長90%，已簽約促參案41億元。另一方面，「仁武產業園區」也啟動招商開發，各投資案目前也在各方配合下加速完成，期望在最短時間內帶給高雄最大發展。

▲▼高雄,韓國瑜,葉匡時,就職週年。（圖／高市府提供）

▲葉匡時表示，韓市長上任以來，高雄成為全球華人矚目焦點，連帶提升招商機會、觀光效益。

讓高雄民眾最有感的路平燈亮方面，在韓市長日以繼夜的監督以及團隊努力整平道路下，高雄首次「1999被打爆，感謝路鋪平了」。同時，高雄市府也海納各方資源，創新引進民間融資提案(PFI)模式，汰換12萬盞傳統路燈為節能LED路燈。在韓市長積極視察下，清疏治水也大有進展，完成明溝、箱涵及側溝清疏量103.1萬噸，清疏量較去年全年增加1.4倍，並完成20處易淹水點改善及170處明顯破損雨水箱涵修復。

發展特色主題觀光亦是韓市長一年來務實努力的政策，推動「醫療觀光」發展醫美輕旅行，至高雄就醫的國際病人2.4萬人次，較去年同期成長15%。另外，創新「LOVE高雄追光季」、「不廢搖滾嘉年華」、「愛河水舞」等活動，更首創「鼓山洞軍事觀光」及「坑道電影院」獲得好評。國際郵輪停靠高雄港46艘次，郵輪旅客進出港達7.5萬人次，較去年同期成長43%，帶進觀光效益1.94億元，較去年同期成長115%。

韓市長與市府團隊也秉持著，便捷交通服務不只在都市，還應該為偏鄉服務的精神，將公車式小黃深入偏鄉，新增23條路線。同時，市府加快縫合城市景觀，拆除陸橋、填平地下道等6座立體設施，鳳山維新路橋預計12月底開放通行。

而困擾高雄市民多年的登革熱警報，本土登革熱疫情已於11月底解除，全般刑案發生數較去年同期減少662件，10月則成立青年局，整合資源協助高雄子弟，以實際行動鼓勵北漂民眾返鄉服務，齊心讓家鄉更美好。

最後，會中也公布12月訪問調查的市府施政滿意度，葉匡時說，調查中顯示「安心餐券」、「公車式小黃」、「一區一特色公園」及「校園雙機」獲得約8成肯定，在「補助二行程、電動車」及「監視器功能」表現，有6成3以上的市民滿意；「公共空間設置托育中心」約6成滿意，而「路平」及「改善排水」近5成5市民支持，多數市民對於多項施政項目表現表達肯定。

顯見生活大小事務的改善，還是最能觸及到人民的心，如今副市長葉匡時也將繼續率領團隊，延續韓市長路線，切身體會、傾聽庶民心聲，讓高雄成為更美好、更亮眼的城市。

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