「為何一直按我喇叭」球棒狂砸機車斷掉了　鳳山X6男後悔：下班有點累想睡

▲騎士的行車紀錄器拍下駕駛拿球棒砸車的過程。（圖／記者洪正達翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市鳳山發生一起行車糾紛，一名開BMW X6的男子從後車廂拿起一支球棒猛砸機車，過程中還朝騎士頭部攻擊，直到球棒斷掉才罷手，被對方控告毀損及傷害。駕駛到案後供稱，因當天剛下班想睡覺，一時間被激怒才會犯錯，願意賠償醫藥費及車輛維修費。

李先生20日騎車出門上班，行經五甲路、南華路口時，因道路施工擺放三角錐，他順勢繞過後，卻遭後方的X6猛按喇叭，他也回敬好幾秒的喇叭聲。過程中，駕駛幾度逼近壓縮車道，還斜停車輛要擋住機車，讓李先生趕快離開。

▼李先生騎車閃過三角錐，結果遭到後方的BMW按喇叭。（圖／東森新聞）

怎知等紅燈一到，駕駛先下車走向李先生理論，再從行李箱拿起球棒猛砸至少5次，造成李的機車損毀、上半身瘀傷。李先生說，「我其實不知道我有阻擋到還是怎麼樣，他一直跳針問我說，為什麼一直按他喇叭。我是跟他說，你車子貼著我還想要把我攔下來，那我當然會按你喇叭。」他表示，對方打斷球棍後，「剩下的半截往我臉上砸。」

南成派出所所長陳威宇說，駕駛到案說機車偏移時，他才按一聲喇叭提醒，沒想到騎士在後方一直猛按喇叭，才下車想問對方為何要狂叭；駕駛精神也不是很好，再加上騎士猛按喇叭，造成情緒可能一時控制不住。

駕駛對警方表示，當天剛下班有點累想睡覺，碰上騎士閃避三角錐偏移車道，他按喇叭警示，沒想到對方比他更兇，狂按喇叭激怒他，才會攔停砸車，事後懊悔，願賠償醫藥費及車輛維修費。警方釐清之後，也將對駕駛開單舉發。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼駕駛停紅燈時下車理論，還回後車廂拿球棒。（圖／記者洪正達翻攝）

▼駕駛當眾拿球棒狂砸機車。（圖／東森新聞）