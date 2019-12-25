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顫抖喊「媽媽帶我回家」…警突襲屎尿公寓　壁櫥裡驚見失蹤2年少年

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▲桃園市張姓男子被指控對領有身障手冊女子趁機猥褻，張男辯稱未使用暴力等強制行為。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲德國警方調查兒童色情光碟案，意外找到一名失蹤2年半少年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王致凱／綜合報導

德國一位母親近日迎來耶誕奇蹟，終於找到他失蹤2年多的兒子。德國警方日前突襲一名疑似戀童癖男子的住處，意外發現該名疑遭監禁的失蹤少年；他被發現時全身上下不僅污穢不堪，甚至連衣服都還是失蹤當天穿的同一套。警方目前已經逮捕一名44歲無業男子拉爾斯（Lars H.），但全案細節仍有待調查。

《每日郵報》引述德國媒體報導，德國警方原本懷疑嫌犯持有兒童色情影像，20日突襲他位於雷克林豪森市（Recklinghausen）的一處公寓住處，未料卻意外在公寓內發現該名遭囚禁的15歲少年。警方表示，事前並不知道公寓內有人遭監禁，目前也沒有跡象顯示少年遭暴力綁架。

報導稱，少年名叫馬文（Marvin K），父母離異後與父親同住，但在父親去世後就被送往中途之家安置，失蹤時年僅13歲。2017年6月11日，馬文向他的監護人表示要外出見朋友，但當天上午11時37分發送最後一條簡訊後，手機就陷入關機狀態。

德國警方為了調查兒童色情影像案件，20日上午7時突襲拉爾斯的公寓，並在現場搜出許多電腦與可疑硬碟設備，目前仍在調查中。警員形容，公寓內髒亂不堪，滿地都是使用過的紙尿褲，空氣中還瀰漫濃厚尿臊味，使警員不得不帶上口罩；其中一名警員拉開壁櫥門，竟發現滿身髒污的馬文就站在衣櫥內，意外偵破這宗失蹤懸案。

馬文目前正接受心理治療，而他的母親獲准與他短暫團聚10分鐘。母親形容，馬文緊緊抓住她手，顫抖地說，「媽媽，我被關了兩年半，無法呼吸新鮮空氣。媽媽，帶我回家」，之後兩個人都哭了起來。

據悉，警方目前已經逮捕拉爾斯和另一名77歲老翁，據傳是拉爾斯的父親；老翁很快就被釋放，但拉爾斯遭拘留，目前還不清楚他是否會遭起訴。拉爾斯的鄰居說，這2年來從來沒有見過該名少年，但偶爾會聽見公寓內傳來男人的吼叫聲。

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