　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

緊急協尋！17歲女專生遭記過又被po網辱罵　上網搜「輕生」2天後失蹤

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼17歲女專生因社團違反校規遭記過，同校同學還PO網罵她，2天後失蹤；查看她筆電發現她搜尋有關「輕生」新聞 。（圖／家屬提供）

▲17歲女專生因社團違反校規遭記過，同校同學還PO網罵她，2天後關手機失蹤。（圖／家屬提供）

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區一名17歲少女疑在校擔任社團社長違反校規，遭到記過處分，更在網路上遭同學貼文辱罵「龜兒子，不要再滿嘴謊話」，2天後跟家人說頭痛不去學校，當天晚上爸爸下班後卻發現她不在家，手機關機，也沒有去打工，詢問同學也沒人知道她的下落，緊急報警協尋，警方已根據她最後手機定位處展開調查。

▼同校同學PO網罵她 。（圖／家屬提供）

▲▼17歲女專生因社團違反校規遭記過，同校同學還PO網罵她，2天後失蹤；查看她筆電發現她搜尋有關「輕生」新聞 。（圖／家屬提供）

據了解，就讀台北市內湖區一間大學五專部17歲陳姓少女，19日上午向爸爸表示頭痛無法上學，要待在家休息；但當天晚上陳父返家後卻發現少女不在家、手機關機，更沒去打工的冰淇淋店，20日上午趕緊聯繫學校老師並詢問同學她的下落。

老師向陳父表示，陳女在學校擔任社團社長，因違反校規遭到記過處分，陳父驚訝女兒平時與他無話不談，怎麼記過這麼大的事卻沒跟他說；老師進一步查看陳女遺留在校的筆電，發現她近日不斷搜尋有關自殺、跳樓等相關新聞，以及張老師專線，陳父心裡忐忑不安，擔心愛女會不會想不開。

陳父透過女兒臉書及IG找到她的同學，僅有其中一名女同學說「她星期三跟我說家裏出事，可不可以去我家住，但我已不方便為由拒絕她，之後就沒有她的消息」，但在陳女被記過後，有同校同學在網路上貼文攻擊她，指稱她偷其他社團檔本「龜兒子，不要再滿嘴謊話了」，讓陳父更加懷疑愛女失蹤與此事有關。

21日陳父緊張地跑到轄區分局報案，請求警方能夠協尋；警方表示目前已根據陳女手機最後通話定位，派員到場找尋，並調閱相關監視器，轄區目前也無通報任何自殺案，將全力協助家屬協尋。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼17歲女專生失蹤後查看她筆電發現她搜尋有關「輕生」新聞 。（圖／家屬提供）

▲▼17歲女專生因社團違反校規遭記過，同校同學還PO網罵她，2天後失蹤；查看她筆電發現她搜尋有關「輕生」新聞 。（圖／家屬提供）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
3086位大學生投票選總統　韓粉揭逆轉可能性
中華隊打不進奧運　中職將「首度停辦明星賽」
PO韓國瑜親女嬰照！醫師半夜狂接50通電話　父「抗議訊息」曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

PO文涉社維法遭警上門傳喚要拘提　台中警：只是希望他到案說明

緊急協尋！17歲女專生遭記過又被po網辱罵　上網搜「輕生」2天後失蹤

在愛媽懷中斷氣！黑狗「壯壯」遭人惡意毒殺...口吐白沫離世

為直播主衝人氣　3男竟製王品中油全聯「活動假網頁」騙加LINE

彰化女學生遭撞須開刀經濟窘迫求助　各方愛心湧入！母致謝婉拒後續捐款

載病患轉診！救護車遭貨車攔腰猛撞　翻2圈側躺路旁...駕駛嚇傻：沒聽到鳴笛

撲殺3114隻火雞！嘉縣爆H5N2禽流感　家畜所：還有70場嚴密監控

快訊／彰化水肥車「追撞娃娃車」！全車小朋友嚇壞　3幼童受傷急送醫

逼韓星宋讚養拍性愛片　台經紀人涉一人分飾多角詐騙...裁准10萬交保

台北元旦再加2處科技執法！辛亥隧道區間測速　市民高架抓路肩和大貨車

半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好

客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

玄彬顏值「不是最帥」奧嘟嘟　多虧韓劇教學..第三集就ＯＯ孫藝真

跳針哥87秒狂喊百次「叫警察」　遇行車糾紛...他嗆：沒空跟你玩

五月天「第一天」孫燕姿來了！　六人合體..阿信：一群被ig壓榨的長輩們

罷韓男全身「韓國瑜標配」！ 戴頭套秒爬上樹...舉牌狂嗆

他遠赴美國參加前女友婚禮 幸福全記錄！誠摯友誼感動網

PO文涉社維法遭警上門傳喚要拘提　台中警：只是希望他到案說明

緊急協尋！17歲女專生遭記過又被po網辱罵　上網搜「輕生」2天後失蹤

在愛媽懷中斷氣！黑狗「壯壯」遭人惡意毒殺...口吐白沫離世

為直播主衝人氣　3男竟製王品中油全聯「活動假網頁」騙加LINE

彰化女學生遭撞須開刀經濟窘迫求助　各方愛心湧入！母致謝婉拒後續捐款

載病患轉診！救護車遭貨車攔腰猛撞　翻2圈側躺路旁...駕駛嚇傻：沒聽到鳴笛

撲殺3114隻火雞！嘉縣爆H5N2禽流感　家畜所：還有70場嚴密監控

快訊／彰化水肥車「追撞娃娃車」！全車小朋友嚇壞　3幼童受傷急送醫

逼韓星宋讚養拍性愛片　台經紀人涉一人分飾多角詐騙...裁准10萬交保

台北元旦再加2處科技執法！辛亥隧道區間測速　市民高架抓路肩和大貨車

洪一中是6搶1總教練首選　吳志揚：沒收到辭呈

張銘祐辦聖誕親子嘉年華　游錫堃力挺「守護自由民主才能繼續過節」

《愛的迫降》打破「第八集定律」親出高收視　孫藝真唇戰玄彬嗔：超沒義氣！

DJ SODA美胸炸出I字豪溝！　開腿趴坐床上「爽吃爆漿球狀物」網：可以看一整天

量身訂製個人化影像導引強度調控放射治療　成功治癒第4期口咽癌

反骨酷炫當「馬子狗」賠掉性命...2重量級天團全現身「喪禮派對」！

異鄉遊子也能感受新年氛圍　雪梨農曆節慶典還有舞龍舞獅表演

韓國瑜為黃志雄站台8000人相挺　高喊「台灣要重新翻轉」

走路也能減肥？掌握這5點讓你越走越瘦　正確姿勢先學會

PO文涉社維法遭警上門傳喚要拘提　台中警：只是希望他到案說明

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

社會熱門新聞

妻曝鴻海老公渣行徑：當孩子面拿生活費砸我

病妻車停國道6號　翻護欄墜橋亡

8煞強擄娃娃機台主　球棒打爆頭丟包慘死

上士班長趁她喝醉性侵　女兵崩潰：我喜歡女生

即／豹紋女「新店捷運站前墜樓」趴地亡

幫輪椅男排尿　單純男狂甩到射精崩潰

高雄失業女北上求職！慘遭人力派遣男性侵

即／新北十八王公橋下驚見女屍　民眾嚇傻急報警

即／高雄婦慘遭「吊車輾入車底」亡

女翻越「橋聳雲天」護欄　60米高空摔落亡

名醫包養海七妹　遭貸款偷買房還賠2千萬

獨／鳳山X6男大暴走　球棒猛砸機車　

台北深夜機車碰撞　騎士重摔命危

即／林口工安意外！怪手整地作業翻覆　駕駛遭壓亡

更多熱門

相關新聞

中和娃娃機公然販售捕鼠鋏被罰

中和娃娃機公然販售捕鼠鋏被罰

使用與販捕鼠鋏皆會觸法！新北市動保處接獲檢舉，中和區景平路的娃娃機公然販售齒型捕獸鋏給民眾夾取，當下即派員前往，查獲機台台主趙O遠違法陳列、販售齒型捕鼠鋏，涉及違反動物保護法第14-2條，並依同法第30條第1項第8款處1萬5,000元罰鍰，現場沒入捕鼠鋏，避免流入市面違法使用。

協助失蹤人回家　花蓮建立協尋平台

協助失蹤人回家　花蓮建立協尋平台

公安港珠澳大橋拘港男　李家超回應

公安港珠澳大橋拘港男　李家超回應

喵星人變網友媒人！他飛6438km見她

喵星人變網友媒人！他飛6438km見她

15歲少女全裸陳屍河畔！警：餓死的

15歲少女全裸陳屍河畔！警：餓死的

關鍵字：

社團記過失蹤中和

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

挺韓爆每人500！藍營遭約談結果出爐

女嬰被韓親頭…她怒控「完全沒告知」！　網還原影片真相

快訊／醫師FB貼韓國瑜親女嬰＋病童照片　女嬰父親決定提告！

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

妻曝鴻海老公渣行徑：當孩子面拿生活費砸我

獨／謝和弦爆「FB、IG全被鎖」！牽手吻莉婭放閃見家人

改推山海經樂園　韓市府與台商開會

謝和弦「疼女友愛情宣言」曝光

減肥名醫曝「飯後一動作」害你胖成豬！

美麗華驚見情侶「高空作業」！8秒影片讓網看傻

伴娘包1600元被嫌少！新娘嗆：當我請妳吃飯啦

停車費臨停收費22K！車主崩潰「換百鈔」插入

宋宋CP爆復合！宋慧喬「戴回婚戒」掀熱議

更多

最夯影音

更多
半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好

半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好
客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面