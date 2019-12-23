緊急協尋！17歲女專生遭記過又被po網辱罵　上網搜「輕生」2天後失蹤

▲17歲女專生因社團違反校規遭記過，同校同學還PO網罵她，2天後關手機失蹤。（圖／家屬提供）

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區一名17歲少女疑在校擔任社團社長違反校規，遭到記過處分，更在網路上遭同學貼文辱罵「龜兒子，不要再滿嘴謊話」，2天後跟家人說頭痛不去學校，當天晚上爸爸下班後卻發現她不在家，手機關機，也沒有去打工，詢問同學也沒人知道她的下落，緊急報警協尋，警方已根據她最後手機定位處展開調查。

▼同校同學PO網罵她 。（圖／家屬提供）

據了解，就讀台北市內湖區一間大學五專部17歲陳姓少女，19日上午向爸爸表示頭痛無法上學，要待在家休息；但當天晚上陳父返家後卻發現少女不在家、手機關機，更沒去打工的冰淇淋店，20日上午趕緊聯繫學校老師並詢問同學她的下落。

老師向陳父表示，陳女在學校擔任社團社長，因違反校規遭到記過處分，陳父驚訝女兒平時與他無話不談，怎麼記過這麼大的事卻沒跟他說；老師進一步查看陳女遺留在校的筆電，發現她近日不斷搜尋有關自殺、跳樓等相關新聞，以及張老師專線，陳父心裡忐忑不安，擔心愛女會不會想不開。

陳父透過女兒臉書及IG找到她的同學，僅有其中一名女同學說「她星期三跟我說家裏出事，可不可以去我家住，但我已不方便為由拒絕她，之後就沒有她的消息」，但在陳女被記過後，有同校同學在網路上貼文攻擊她，指稱她偷其他社團檔本「龜兒子，不要再滿嘴謊話了」，讓陳父更加懷疑愛女失蹤與此事有關。

21日陳父緊張地跑到轄區分局報案，請求警方能夠協尋；警方表示目前已根據陳女手機最後通話定位，派員到場找尋，並調閱相關監視器，轄區目前也無通報任何自殺案，將全力協助家屬協尋。

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▼17歲女專生失蹤後查看她筆電發現她搜尋有關「輕生」新聞 。（圖／家屬提供）

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