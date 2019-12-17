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失蹤24小時才能報警…台灣人長期都搞錯了　律師曝「黃金時間」趕快報案

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▲▼海巡署從12月1日更新全國118報案求就電話服務平台，添增即時定位功能。（圖／記者張君豪翻攝）

▲「失蹤要等24小時才能報案」是台灣人長久以來的錯誤觀念。（示意圖與本文無關／記者張君豪翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

「失蹤要等24小時才能報案」，是台灣人普遍對尋人案件的印象，但其實這是一個錯誤觀念。巴毛律師混酥團解釋，根據相關的失蹤人口查尋規定，不管是成年人、老人還是幼兒，只要有民眾報案失蹤，警方就必須立即受理，「不得拒絕或推諉」，特別是兒少失蹤案，應該在第一時間報案，才能把握黃金時間協尋。

臉書粉絲團「巴毛律師混酥團」表示，「失蹤要等24小時才能報案」是台灣人長期以來的錯誤觀念，源頭可能來自電視、電影或各種以訛傳訛的消息，「連我（律師）還沒唸法律前，也是這麼認為」，但根據「失蹤人口查尋作業要點」規定，只要民眾報案，警方應不分本轄或他轄立即受理。不得拒絕或推諉。

請繼續往下閱讀...

但也有例外，如果民眾報案要協尋的是「因案通緝者」、「服刑或因案羈押者」、「出境滿二年未有入境紀錄，且戶籍已遷出國外者」、「死亡或已受法院死亡宣告者」、「為詐領社會福利補助、保險或其他事由者」、「其他法律規定不得受理者」，則不在此限。

▲台南市警局在秋節期間，會定時、即時通報各地路況，伺機上線警廣及台南地區傳播媒體，提供壅塞及改道資訊，警方請駕駛人上路時，不要忘記收聽各廣播電臺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲失蹤案件應該在第一時間就立刻報案，警方才能在黃金時間內展開協尋。（圖／記者林悅翻攝）

巴毛律師指出，失蹤案件應該在第一時間就立刻報案，警方才能在黃金時間內展開協尋，特別是兒少失蹤案件，「如果是誘拐兒童，很有可能在很短的時間內，被更換穿著或是髮型，甚至24小時以內就被送到海外」，如果不在第一時間報案， 只會增加協尋的困難度。

所以在報案時，如果有警察說「再找找吧」、「24小時才能報案」、「會留案底喔」、「要有自殺傾向才能協尋喔，他有嗎」、「你這樣是誣告」等，請不要就此放棄，可以換另一間派出所，甚至改打110報案，讓警方立即建檔、通報全台，第一時間全力搜尋，才較能在黃金期間內把人找回來。

文章分享後，立刻引發網友熱烈討論，有人說「這個一定要分享讓大家知道」、「感謝釐清長久以來的錯誤認知」、「我小時候走失，媽媽就立刻報案，結果警察說要24小時才能報案」、「我印象也是要24小時，這麼多人也有相同的回憶，到底是怎麼一回事」、「真的被誤導很嚴重。」

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