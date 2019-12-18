失蹤人是原生家庭揪心缺憾　花蓮統合資源建立平台提升尋獲率

▲會報中各單位討論實務問題及提供意見，有效統合資源與力量，建立共識、減少失蹤人口問題。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府17日召開108年失蹤人口查尋督導會報，由警察局副局長江守寰主持，邀集縣府、警政及社服的相關單位參加，協調統合各單位資源，建構更完善的協尋失蹤人口機制。



花蓮縣今年1至11月份失蹤人口案件發生498件，尋獲482人，尋獲率高達96.79％，會中除由警察局針對當前失蹤人口協尋工作執行重點提出報告外，並針對相關事項等提案進行意見交流。

本次會報由與會各單位相互討論實務上所遇問題及提供寶貴意見，有效統合本縣轄區內各機關、民間醫療單位、社福團體資源與力量，共同執行失蹤人口查尋工作，另藉由會報建立共識、統一作法及更完善的協尋機制，減少失蹤人口問題，並協助更多失蹤人口回家團圓，不僅可拉近政府與民眾間的關係，更可提升公部門為民服務形象，營造更和諧的社會環境。

另民眾若有家人走失時，儘速持身分證明文件及失蹤人近照，就近向警察機關報案；報案時應將失蹤人口走失時的穿著、特徵、攜帶物品、走失之原因及走失前的異常言止，詳實告知受理員警，並提供失蹤人的人際網絡資料，以利員警的查尋。

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