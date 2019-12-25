　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

居民稱林德福「公園的阿伯」　藍營大團結聯名推薦

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 藍營大團結 。（圖／翻攝自林德福臉書）

▲藍營大團結 。（圖／翻攝自林德福臉書）

記者張嘉晏／綜合報導

國民黨新北市第9選區立委候選人林德福爭取6連任，日前除了暖心號召雙和民眾「捲起衣袖捐熱血」，粉專上自11月起也陸續釋出同黨其他候選人的推薦，團結相互拉抬聲勢，希望藉此把選票集中。

林德福臉書粉專23日上傳「聯名推薦」系列影片，同黨立委許淑華、蔣萬安、李彥秀、顏寬恒、江啟臣、王育敏、柯志恩和前台北市副市長李永萍都在影片中道出林德福以往的政績和努力。

蔣萬安表示，林德福是位非常資深的立委，他不僅為地方鄉親爭取許多重大建設，包括斥資7億6千萬元的永和運動中心及長照中心等，還在立法院這個會期擔任黨團總召，堅定捍衛國民黨的立場。

▲▼ 藍營大團結 。（圖／翻攝自林德福臉書）

▲ 蔣萬安推薦 。（圖／翻攝自林德福臉書）

柯志恩表示，林德福長期在中、永和地區深刻地經營，時常可以在永和的每個角落裡發現他的身影，「大家都說他是公園的阿伯」，是一位在地方上非常有口碑的專業立委。

江啟臣則指出，林德福是他在立法院非常推崇的一位大哥，「我看到這位大哥，他對黨團的付出，對於後輩的提攜，還有在大局承擔上面，可以說勇敢、堅定，很多值得我學習的地方。」江啟臣說，在國民黨在野的階段，林德福跳出來擔任黨鞭，他則是擔任書記長，在林德福的帶領之下，他們才能順利地完成黨內交付的任務，並且為民眾發聲，最後也再次呼籲大家讓林德福留在立法院，繼續為雙和居民服務。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
鴻海發放分紅76.62億元！每位員工平均領183萬
電信辦吃到飽最不划算！85%用戶月流量不到10GB
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨批韓國瑜施政滿意度低　韓競辦回擊：現在選的是總統

LIVE／2020總統第二場政見會！蔡續談政績、韓改打經濟、宋批反滲透法

宜蘭林姿妙就職周年　「暖心公僕，行動服務」拚出宜蘭好生活

政見會／蔡英文搶頭香到場！韓國瑜被問準備情形...「摸男記者頭」

就職一周年推出21個全國首創　王惠美：我贏柯文哲也贏過韓國瑜

賴清德談韓國瑜抱女嬰　黃暐瀚大讚：我看到了他的高度

廢證為拉抬藍營選情？中市府：選舉才4年、民眾健康是一輩子

「我會認真把願景講清楚」　蔡英文暗酸韓國瑜：不管對手有沒有提政見

李明明破壞布條還說謊！張嘉郡競選總部呼籲鄉親抵制惡質選風

衝上發燒影片第一！韓國瑜上「博恩夜夜秀」　點閱數半天破百萬

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

吃飽秒「躺下」是減肥大忌！散步可減少熱量吸收、罹癌機率

柯佳嬿拍《想見你》很辛苦　一刷網友留言..全是「許光漢好帥」XDD

載著病患！救護車遭「攔腰猛撞」　翻覆滑行...肇男嚇：沒聽到鳴笛

炎亞綸認了！「《浪費》和我有關係」　澄清飛輪海車禍現場：我都不在

百工職魂-愛是一道光！所有星戰迷都想擁有的優雅武器：光劍《馬可多本部》Lightsaber Maker

民進黨批韓國瑜施政滿意度低　韓競辦回擊：現在選的是總統

LIVE／2020總統第二場政見會！蔡續談政績、韓改打經濟、宋批反滲透法

宜蘭林姿妙就職周年　「暖心公僕，行動服務」拚出宜蘭好生活

政見會／蔡英文搶頭香到場！韓國瑜被問準備情形...「摸男記者頭」

就職一周年推出21個全國首創　王惠美：我贏柯文哲也贏過韓國瑜

賴清德談韓國瑜抱女嬰　黃暐瀚大讚：我看到了他的高度

廢證為拉抬藍營選情？中市府：選舉才4年、民眾健康是一輩子

「我會認真把願景講清楚」　蔡英文暗酸韓國瑜：不管對手有沒有提政見

李明明破壞布條還說謊！張嘉郡競選總部呼籲鄉親抵制惡質選風

衝上發燒影片第一！韓國瑜上「博恩夜夜秀」　點閱數半天破百萬

印尼大師賽／周天成領軍先戰香港李卓耀　麟洋等4組男雙出征

韓18歲女偶像深夜爆發：別再做噁心動圖！　「性騷擾常態惹議」竟被嗆：那妳別當藝人

怕被嫌老！孫女出嫁「嬤躲門後偷看」...50萬網全噴淚：好想奶奶

iPhone真的剪瀏海了！官方推特背景圖露餡

民進黨批韓國瑜施政滿意度低　韓競辦回擊：現在選的是總統

蟬聯18年宜蘭地王！羅東鎮興東段開娃娃機店　公告地價每坪約149萬元

海巡署34人授階　署長室參議宋子陽晉升少將

LIVE／2020總統第二場政見會！蔡續談政績、韓改打經濟、宋批反滲透法

《反滲透法》拚三讀　國台辦批民進黨「開民主倒車」

尷尬！4警2車前後包抄圍捕拒檢車　駕駛倒車一個MOVE開溜　　

政治熱門新聞

韓國瑜上博恩夜夜秀　終於向高雄人道歉了

韓國瑜喊話博恩：盡量笑但這裡不行

博恩問「哪個國家最危害台灣安全」韓說不出口…　

綠若強推《反滲透法》　郭台銘：發起2019版太陽花

波特王遭陸方解約　國台辦回應了

挺韓遊行有五星旗？　黃光芹道歉了！

王婉諭PO小燈泡照：我真的好想你

蔣萬安基本盤飛了？兩件事成障礙

鄭宏輝反咬　難道黃國昌是炒地王

韓國瑜澄清　接博恩電話是真的「完全沒套招」

高嘉瑜訪郭台銘　陳水扁：不要臉

快訊／市府廢止中火2機組使用許可證

謝龍介感謝賴清德：沒有他...網軍不會曝光

六都市長就任週年！北高滿意度墊底　韓國瑜還贏柯文哲

更多熱門

相關新聞

張善政：民進黨強過《反滲透法》又是一樁壞事

張善政：民進黨強過《反滲透法》又是一樁壞事

立法院民進黨團預計要在12月31日院會中力拼《反滲透法》三讀，國民黨副總統候選人張善政25日批評，總統蔡英文任內已「壞事做盡」，若反滲透法強行通過「又是另一樁壞事」，他認為，如果真的通過會讓明年投票討厭民進黨的人更增加，呼籲蔡英文政府應該考慮強行通過的後座力不可小視。

韓國瑜致歉完罵民主遮羞布　基進：哪門子道歉？

韓國瑜致歉完罵民主遮羞布　基進：哪門子道歉？

韓國瑜喊恢復特偵組　民進黨：司改不走回頭路

韓國瑜喊恢復特偵組　民進黨：司改不走回頭路

賴清德公布訪上海影片　當面向楊雄提「李登輝總統」

賴清德公布訪上海影片　當面向楊雄提「李登輝總統」

關鍵字：

林德福2020大選2020新北市立委

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

演講長壽秘訣！保健品公司老闆當場猝死台上

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

雪碧當小三「秘密生子」！精主是「3個孩子人夫」

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

陳綺貞忠孝東路上「勾脖喇舌新歡」整整49秒

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

擁熟女日本泡溫泉　百億科技富豪偷情直擊

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

殺少女逃死　謝祖武狂譙35字推爆

女醫生慘遭割喉放血…平安夜魂斷診間！

謝和弦私訊「好騷」　T妹羞回：很愛很愛你

暴跌剩13°C夏→冬大變天！圖看跨年天氣

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

徐乃麟帥兒低調出道！「高挑身材深邃五官」複製爸爸

更多

最夯影音

更多
汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」
小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面