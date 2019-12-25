居民稱林德福「公園的阿伯」　藍營大團結聯名推薦

▲藍營大團結 。（圖／翻攝自林德福臉書）

記者張嘉晏／綜合報導

國民黨新北市第9選區立委候選人林德福爭取6連任，日前除了暖心號召雙和民眾「捲起衣袖捐熱血」，粉專上自11月起也陸續釋出同黨其他候選人的推薦，團結相互拉抬聲勢，希望藉此把選票集中。

林德福臉書粉專23日上傳「聯名推薦」系列影片，同黨立委許淑華、蔣萬安、李彥秀、顏寬恒、江啟臣、王育敏、柯志恩和前台北市副市長李永萍都在影片中道出林德福以往的政績和努力。

蔣萬安表示，林德福是位非常資深的立委，他不僅為地方鄉親爭取許多重大建設，包括斥資7億6千萬元的永和運動中心及長照中心等，還在立法院這個會期擔任黨團總召，堅定捍衛國民黨的立場。

▲ 蔣萬安推薦 。（圖／翻攝自林德福臉書）

柯志恩表示，林德福長期在中、永和地區深刻地經營，時常可以在永和的每個角落裡發現他的身影，「大家都說他是公園的阿伯」，是一位在地方上非常有口碑的專業立委。

江啟臣則指出，林德福是他在立法院非常推崇的一位大哥，「我看到這位大哥，他對黨團的付出，對於後輩的提攜，還有在大局承擔上面，可以說勇敢、堅定，很多值得我學習的地方。」江啟臣說，在國民黨在野的階段，林德福跳出來擔任黨鞭，他則是擔任書記長，在林德福的帶領之下，他們才能順利地完成黨內交付的任務，並且為民眾發聲，最後也再次呼籲大家讓林德福留在立法院，繼續為雙和居民服務。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

