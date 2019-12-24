中央力挺安平遊艇休憩碼頭開發　黃偉哲盼成穩定舵手全力促成

▲中央力挺安平遊艇休憩碼頭開發，市長黃偉哲盼成穩定舵手全力促成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央力挺台南安平港遊艇休憩碼頭區開發，市長黃偉哲偕同交通部長林佳龍、台灣港務公司總經理陳劭良、台灣港務公司安平港營運處長張展榮、高雄港區土地開發公司沈妙姿董事長，及立委林俊憲、議員蔡筱薇、李啟維、呂維胤等人，聽取亞果集團規劃簡報，並現場考察，盼從水岸出發打造台南觀光新亮點。



交通部長林佳龍部長表示，交通部轄管的港務公司，也是安平港的主管機關，目前對於台灣幾個城市重要港口的規劃就是以「北觀光、南自貿」為軸線，因此，在觀光方面將要引進遊艇產業；透過今日的實地考察可見安平港的遊艇休憩碼頭區已經具備一些泊位，現在要進入第2期規劃，擴大結合渡假村跟水岸住宅建設，需要台南市政府未來在整個周邊聯絡道路與都市計畫的配合。

林佳龍部長認為，安平港的條件對投資者而言，相當適合發展遊艇休憩產業，未來將可結合飯店旅宿業者，成為藍色公路水上休閒觀光的產業鏈一環。

市長黃偉哲表示，很感謝亞果集團能為安平帶來全新的遊艇休憩產業與商機，透過過今日的簡報說明，已經看到他們的規劃在持續往更好的方向前進，因此，市府團隊將會扮演好舵手的角色，除了全力配合，也將藉助中央交通部和港務公司的政策主導加速前進。

黃偉哲進一步指出，安平亞果碼頭的開發，從開始發想、計畫、執行，到通過第二階段環差都展現了很高的效率，也非常感謝交通部跟環保署的共同努力，還有航港局和港務公司的配合，因此地方政府當然會全力協助；現在，就剩最後一次的環差，也希望可以順利通過，期盼將來能讓安平遊艇休憩碼頭區成為台南觀光的新亮點，並且透過遊艇產業以及旅宿業者的進駐，對於帶動地方經濟，增加就業機會，開拓觀光發展，都有非常正面加分的效果。