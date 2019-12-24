「暖南市政搜查隊」全球震撼首映　黃偉哲盼攜手各界共同打造台南榮光

▲「暖南市政搜查隊」在全美戲院舉辦全球首映會，市長黃偉哲盼攜手各界打造台南榮光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲24日在全美戲院召開就職週年成果發表會，市府團隊發揮創意，將市府1年來推動的市政成果，剪輯成電影「暖南市政搜查隊」在全美戲院全球首映，也同步在網路首播，並邀請逾300位士農工商代表、局處首長、區長，議員呂維胤、沈震東，大家在戲院內邊吃懷舊零嘴、邊觀看電影，感受幸福台南味。

市長黃偉哲表示，感謝這1年來許許多多為台南市奉獻、付出心力的所有好朋友、台南市議會及台南市政府團隊，大家共同成為台南進步的動力。台南是一個有文化、內涵、藝術以及許多特色的一個城市，享有美食之都、眾神之都、文化首府等盛譽，希望各位好朋友未來持續關注台南，持續攜手一同為台南努力，持續打造這座城市的榮光。

為了今天這一場有別以往制式就職週年慶，台南市政府化身電影公司，將台南市政成果以電影的形式呈現，舉辦「暖南市政搜查隊」電影全球首映會；在日前預告片釋出後，就引起大眾熱烈討論與期待，今日首映完全比照看電影的流程，採驗票進場，零食區更提供超夯「成功洋芋片」、「古早味彈珠汽水」、紅茶，更特別的是以台語錄製的觀影須知廣播，「呷餅若Kau kau kau，嘛毋通傷大聲」，逗趣的內容讓人會心一笑，也將看電影的輕鬆與期待感推到最高點。

「暖南市政搜查隊」從亮眼的施政成果、市民對施政的感受及幕後英雄的努力等3個主軸拍攝剪輯而成，呈現市長黃偉哲上任以來，率領市府團隊以最接地氣的態度積極為民服務，讓市民幸福有感，更在2019縣市幸福指數大調查取得佳績，施政滿意度高達66.8％。

電影中，台南市長黃偉哲化身主播，帶領士農工商深入了解台南這1年來的進步，不論在綠能產業、招商引資、農產行銷、交通運輸、社福關懷及文化觀光等各方面均有佳績，內容例如：打造「沙崙智慧綠能科學城」創造8250個就業機會，台商回流投資金額超過1136億元，2019台灣國際蘭展開紅盤，未來3到5年外銷訂單預估113億元，啟用「大台南智慧交通中心」及「台南轉運站」，設立365處社區關懷據點，觀光人數持續成長逾2000萬人次等，施政成果斐然。



除此之外，「黃主播」、市長黃偉哲儀態端正及字正腔圓的口語，幾乎讓人以為黃市長其實就是被政治耽誤多年的主播，而影片中的電視牆更大玩政治及時事梗，如：「終結韓假」、「還我志玲」，還有跑馬燈充滿詼諧逗趣的內容，相信將引起一波挖掘電影彩蛋的熱潮。

影片中也安排台南市政府員工一起躍上大銀幕，展現台南市政府團隊認真努力，不論白天或夜晚就是要讓市民的生活越來越好，黃偉哲更感性告白，深深感謝台南市政府夥伴1年來的支持與陪伴，才能給台南市民更穩定、優良的生活環境，黃偉哲感謝市民對於市府的支持，期盼未來3年大家繼續一起努力，一起讓台南更好。