「漫步」科技週　黃偉哲邀請大家一同邁向未來

▲台南市「科技教育博覽會」，除有國小到大專的科技成果展示外，也有親子科技體驗營及各項闖關活動，市長黃偉哲邀請市民朋友一同「漫步」科技教育週。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市南新國中、麻豆國中、佳里國中、新化國中、和順國中、復興國中、仁德國中以及新興國中等8所「自造教育及科技中心」，12月25日到28日，陸續辦理成果發表，展示亮麗的科技教育成果。

12月28日更將於南新國中辦理「科技教育博覽會」，現場除有國小到大專的科技成果展示外，也有親子科技體驗營及各項闖關活動，市長黃偉哲邀請市民朋友一同「漫步」科技教育週。



12月25日起的活動包括「木太空船DIY」、「太空通行證」、「太空廣播系統」、「遙控迷你月球偵察車」、「AI手足球智能體驗」、「STEAM懸吊式木作平衡鳥實作」、「火星探測AI自駕車體驗」等課程；28日的博覽會，將有「心心相印」、「百變吸管太空犬」、「無重力懸掛洞洞板」等親子營隊，也邀請樹林國小、新營高中、白河商工、敏惠護專等校共同響應，展示國小到大專亮麗的科技教育成果，活動詳情可至官網查詢。



市長黃偉哲說，隨著科技的進步，不論是AI人工智慧、無人機、無人車，或是AR、VR擴增實境、區塊鏈等新的科技推陳出新，科技應用在教育的部分也是愈來愈多，包括用平板帶領學生做課中即時補救教學、結合大數據分析學生學習程度，科技已逐漸融入教學、融入生活。

黃偉哲強調，也正因為如此，應鼓勵孩子多接觸科技，體驗科技，也要教思辨科技議題，南市有信心做好科技教育扎根工作，邀請市民朋友一同邁向未來，台南市政府也會和中央攜手合作，投入更多資源推動科技教育，培育未來人才。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。