　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「漫步」科技週　黃偉哲邀請大家一同邁向未來

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市「科技教育博覽會」，除有國小到大專的科技成果展示外，也有親子科技體驗營及各項闖關活動，市長黃偉哲邀請市民朋友一同「漫步」科技教育週。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市「科技教育博覽會」，除有國小到大專的科技成果展示外，也有親子科技體驗營及各項闖關活動，市長黃偉哲邀請市民朋友一同「漫步」科技教育週。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市南新國中、麻豆國中、佳里國中、新化國中、和順國中、復興國中、仁德國中以及新興國中等8所「自造教育及科技中心」，12月25日到28日，陸續辦理成果發表，展示亮麗的科技教育成果。

12月28日更將於南新國中辦理「科技教育博覽會」，現場除有國小到大專的科技成果展示外，也有親子科技體驗營及各項闖關活動，市長黃偉哲邀請市民朋友一同「漫步」科技教育週。

12月25日起的活動包括「木太空船DIY」、「太空通行證」、「太空廣播系統」、「遙控迷你月球偵察車」、「AI手足球智能體驗」、「STEAM懸吊式木作平衡鳥實作」、「火星探測AI自駕車體驗」等課程；28日的博覽會，將有「心心相印」、「百變吸管太空犬」、「無重力懸掛洞洞板」等親子營隊，也邀請樹林國小、新營高中、白河商工、敏惠護專等校共同響應，展示國小到大專亮麗的科技教育成果，活動詳情可至官網查詢。

市長黃偉哲說，隨著科技的進步，不論是AI人工智慧、無人機、無人車，或是AR、VR擴增實境、區塊鏈等新的科技推陳出新，科技應用在教育的部分也是愈來愈多，包括用平板帶領學生做課中即時補救教學、結合大數據分析學生學習程度，科技已逐漸融入教學、融入生活。

黃偉哲強調，也正因為如此，應鼓勵孩子多接觸科技，體驗科技，也要教思辨科技議題，南市有信心做好科技教育扎根工作，邀請市民朋友一同邁向未來，台南市政府也會和中央攜手合作，投入更多資源推動科技教育，培育未來人才。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
新北首見「送肉粽」　路線曝光…走2公里送出海
小燈泡媽媽哽咽求法官：請求判處王景玉死刑
11男女唱歌花1萬8　短裙妹「沒喝酒」被要求平分怒了
差20歲！辣媽安慰女兒前男友　次次都火熱：回不了頭了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃市副議長李曉鐘捐贈萬斤雲林柳丁　既幫果農又助弱勢團體

拒絕一國兩制　游錫堃：放下紛歧拚團結支持林宜瑾

「漫步」科技週　黃偉哲邀請大家一同邁向未來

男在寒夜超商前徘徊　暖警關心依社福卡助與家人團圓

白雪公主的危機與聖誕老公公的禮物　教你避免一氧化碳中毒

偏鄉耗能設施汰換補助　溫暖弱勢家庭

雲嘉南高4縣市第一家　劍橋大飯店獲得「環保標章旅館」

南警結合志工學生拍攝交安宣導短片　守護民眾生命安全

台灣也有「東、西德」分裂　正在彰化北斗上演！里長氣到印文宣

台南市64處公有路外停車場　計程車午休停車免收費2小時

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

送餐到補習班！天真童突嗆沒讀好書　他瞬間哭笑不得...網：小孩撿到槍？

《馬爾濟斯之歌變奏版》慶祝聖誕節 全新MV+洗腦旋律網笑：會背了啦

哈孝遠婚禮又累又熱「後悔嗎？」　新郎很會回：後悔太晚娶她惹

柯佳嬿變古惑女自封「安平十三妹」　強壓國中生一拳揍過去...超級兇

老弟假借拍攝「火鍋吃播」惡整姊！　隔壁桌狂找碴...差點打起架她嚇壞

桃市副議長李曉鐘捐贈萬斤雲林柳丁　既幫果農又助弱勢團體

拒絕一國兩制　游錫堃：放下紛歧拚團結支持林宜瑾

「漫步」科技週　黃偉哲邀請大家一同邁向未來

男在寒夜超商前徘徊　暖警關心依社福卡助與家人團圓

白雪公主的危機與聖誕老公公的禮物　教你避免一氧化碳中毒

偏鄉耗能設施汰換補助　溫暖弱勢家庭

雲嘉南高4縣市第一家　劍橋大飯店獲得「環保標章旅館」

南警結合志工學生拍攝交安宣導短片　守護民眾生命安全

台灣也有「東、西德」分裂　正在彰化北斗上演！里長氣到印文宣

台南市64處公有路外停車場　計程車午休停車免收費2小時

遠百信義12／25開門見客　首創百貨館內物流「逛街免提物」

韓國瑜國政團︰股市上漲多被外國人賺走　經濟數字是「遮羞布」

樂天找來大聯盟級打擊教練　韓裔美籍崔炫首次效力韓職

求判兇手死刑　王婉諭：我要其他孩子不再遭受同樣噩運

優雅設計美到「很不法拉利」　新Roma跑車影片、細節曝光！

北宜2跑車雙黃線遇砂石車「神龍擺尾」　敏捷點滿閃躲畫面曝

年輕人買不起房　房仲大老：貸款9成、拉長40年、寬限5年可減壓

獨／北海岸首例！石門「送肉粽」路線曝光　「富貴角公園開始走2km」送出海

黃國書：如果我擅於經營網軍　網路形象有可能這麼低嗎？

韓版20歲父女戀只維持2年！　《綠豆傳》曹秀香爆熱戀和分手「答案都一樣」

地方熱門新聞

挺韓爆每人500！藍營遭約談結果出爐

改推山海經樂園　韓市府與台商開會

台灣「東、西德」分裂　北斗上演

5種車輛禁行　新南迴交通管制報你知

貨車撞近百年車站　駕駛酒駕裝頭暈

透天厝霸氣加蓋車庫　被市府整排拆了

環島之星觀光列車體驗　池佳真擔任列車長

禁大型載重車、油罐車、大型重機通行

新北後備憲兵協勤總隊戰力展示

台南廣四廣場正名「河樂廣場」

花蓮溫馨過聖誕　22公尺高聖誕樹24日點燈

教你避免一氧化碳中毒

劍橋大飯店獲得「環保標章旅館」

寒夜超商前徘徊　暖心警依社福卡助團圓

更多熱門

相關新聞

台南廣四廣場正名「河樂廣場」

台南廣四廣場正名「河樂廣場」

台南市政府為廣四廣場命名徵選所舉辦的【何名(hō-miâ)行動】已圓滿落幕，市長黃偉哲23日親自頒發獎狀獎金後，並宣告廣四廣場正式更名為「河樂廣場The Spring」，市議員呂維胤、李啟維亦親臨現場同慶，工程預計12月完工，2020年2月底將以嶄新面貌帶給大家不同的空間體驗。

黃偉哲視察水岸公園闢建工程

黃偉哲視察水岸公園闢建工程

台南站前商圈寵愛大聯萌聖誕節嘉年華

台南站前商圈寵愛大聯萌聖誕節嘉年華

西港胡麻滋味三部曲黃偉哲再當代言人

西港胡麻滋味三部曲黃偉哲再當代言人

2019「海安耶誕PARTY」熱鬧登場

2019「海安耶誕PARTY」熱鬧登場

關鍵字：

漫步科技週黃偉哲邁向未來

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

許老三「跩臉開腿」拍時尚片

獨／謝和弦爆「FB、IG全被鎖」！牽手吻莉婭放閃見家人

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

工科男嫩女友慘遭剁碎　凶宅夜半哭聲頻傳

玻璃心大叔被嫩妹分手　殘暴割她喉還碎臉

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

暴踹短髮正妹！酒醉男遭對方砍死

拒付聘金女友墮胎分手！男追打媽媽「重擊頭部致死」

Joeman揭密「4不6字原則」變有錢！

龍婆2020年預言公開！亞洲進入「天災肆虐年400人將罹難」

曾爆美國學歷造假被停職！46歲主播薛楷莉改當護士

即／光華商場旁惡火封街　男女痛哭

餐點被外送員吃了！丫頭兩邊都不得罪高招處理

更多

最夯影音

更多
日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴
Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面