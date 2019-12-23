台南廣四廣場正名「河樂廣場」　黃偉哲：象徵欣欣向榮萬象重生

▲台南市政府為廣四廣場命名為「河樂廣場」，市長黃偉哲親自頒發獎狀獎金給得獎人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市政府為廣四廣場命名徵選所舉辦的【何名(hō-miâ)行動】已圓滿落幕，市長黃偉哲23日親自頒發獎狀獎金後，並宣告廣四廣場正式更名為「河樂廣場The Spring」，市議員呂維胤、李啟維亦親臨現場同慶，工程預計12月完工，2020年2月底將以嶄新面貌帶給大家不同的空間體驗。



黃偉哲市長表示，河樂廣場的命名，非常巧合有3位投稿的年輕女性都是取「河樂」，而這河樂廣場最後也雀屏中選，不僅英雌所見略同，同時這名字也獲得4成網友投票支持。



黃偉哲市長說，河樂廣場除了取好名稱之外，將來工程施作一定也要如期如質的完工，相信在市府都發局及中西區公所協力合作下，並配合著議會及里長的監督，不僅讓民眾感受到河樂廣場真的是和樂融融，同時也是市民休憩、休閒的一個熱點。





「河樂廣場」被打造成台南市區最大的親水廣場，將提供親子戲水和樂融融的空間，並有中國城拆除回填展示區，寓教於樂讓大眾知道「河樂廣場」歷經府城最繁華運河碼頭、中國城的興衰，直至今日蛻變成為親水廣場，現場特意保存下來的中國城遺構，更能讓大眾感受這是一個具有歷史痕跡的場域，加上富比世雜誌的美譽（世界7大令人期待公園），期許台南能夠回顧過去展望國際。



都市發展局表示，台南市政府啟動府城軸帶翻轉，拆除中國城改造下凹式露天水景的「河樂廣場」及海安路的藝術林蔭大道，搭配運河星鑽區段徵收公共工程的完工通車，以及即將完工的金色流域運河燈光及景觀工程，未來還有舊魚市場的活化再利用，「河樂廣場」周邊將蛻變成為市區新亮點，白天夜晚都有不同面向的活動提供選擇，可望再度吸引遊客、促進觀光。





【何名(hō-miâ)行動】獲得大眾的高度關注及參與，第1階段命名投稿活動在短短的22天內收到977件投稿名稱，第2階段的網路票選活動為期僅17天，卻有9819票的總投票數，並有突破10萬人次的點閱率，而最終獲選的「河樂廣場」，寓意為西起環河街、東至康樂街（取兩條街名的一字來組合），「河樂」音同「和樂」，賦予「闔家歡樂」的意象，希望往後能在親水廣場內留下更多快樂的記憶，因為「河樂」兼具了地理區位及特殊意涵，眾望所歸獲選第1名；而廣場的英文譯名「The Spring」，有湧泉及春天的雙重意涵，湧泉代表著活水，具有生命力，孩童在廣場與全家親水活動將創造城市的「河樂」，而春天則象徵廣場自運河盲段到中國城的興衰，至今的「河樂廣場」，代表著欣欣向榮、萬象重生。