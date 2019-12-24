影／民進黨認「媽祖是共諜」？　于美人、憲哥質疑《反滲透法》兩個弔詭

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文日前承諾，立法院民進黨團會在12月31日完成《反滲透法》立法，引來社會諸多批評。宋楚瑜競選辦公室發言人于美人24日表示，其實台灣的演藝人員有很多在大陸是有工作的，她23日和憲哥（吳宗憲）討論到兩個相當弔詭的問題。

▲于美人痛批蔡政府強推《反滲透法》。（圖／記者張一中攝）

于美人表示，第一個，台灣沒有任何人贊成台灣被滲透，但任何人反對這個法，就會被民進黨說就是要賣台、就是同意被滲透，這是第一個邏輯上的弔詭，民進黨不可以這樣子羅織入罪。

于美人指出，第二個，《反滲透法》沒有施行細則，所以會影響到兩百萬的台商和陸配，台商在大陸抬頭不見低頭見，參加任何活動都有可能被扣上紅帽子；還有，台灣有這麼多的大陸嫁過來的陸配，跟大陸的親人往來，支付寶轉個帳，有沒有可能就變成叫做所謂的資金往來，就被扣上紅帽？

于美人接著說，還有旅遊業的往來更是頻繁，「所以我們的宮廟，媽祖、三太子、玄天上帝、關公，很多的宗教交流，誰知道去那邊被請吃飯，對方是不是共產黨？回來就被共諜？媽祖是共諜嗎？三太子是共諜嗎？玄天上帝是共諜嗎？關公是共諜嗎？是民進黨認定的嗎？」

于美人強調，每個人愛台灣的心都是真的，為什麼只有民進黨才是真的，別人都是假的？為什麼可以獨佔權利？這是很不公平的事情，希望全台灣的宮廟界都要站出來，旅行業者要站出來，陸配要站出來，台商也要站出來，因為這個法通過了還得了！

「有一個總統告訴我們說，12/31號我非過不可，這是什麼時代可以用這樣的語氣跟你講話？」于美人表示，希望民進黨能夠暫停，用更多的討論跟方式才可以通過這個法，這是人民的要求，人民的聲音，否則紅標籤握在民進黨手上，要貼誰就貼誰，「我們可以讓這樣的事情在台灣發生嗎？是可忍孰不可忍！」

▼蔡英文日前遭質疑利用上班時間拜宮廟拚選舉。（資料照／記者林悅翻攝）

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