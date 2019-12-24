台南隨機持刀刺人「腸子外露」　女嫌殺人未遂判7年6月

▲台南市隨機殺人案兇嫌林女，被警方逮捕送辦，台南地院以殺人未遂罪判刑7年6月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市今年2月22日晚上發生隨機殺人案，68歲林姓女華僑在大林國宅商圈遭林姓女子持刀刺殺腹部，造成腸子外露、右手手指遭砍斷只剩一層皮連著，經送醫急救倖名於難，林女被檢警查緝到案，林女稱因精神恍惚情緒失控傷害了對方，事後感到後悔，台南地院24日下午宣判，以林女犯殺人未遂罪判刑7年6月，可上訴。

判決指出，被告林女於2019年2月22日下午5時許，攜帶水果刀1把，徒步走在台南市大同路二段大林國宅商圈街道時，一時憶起人生中之不如意事，適見68歲林姓女華僑獨自站立在該處，明知人體腹部內有胃部等重要臟器及動脈，又無肋骨保護，甚為脆弱，若持刀用力朝人體腹部刺擊，極可能傷及重要器官或動脈血管，導致器官生理機能嚴重受損及大量出血，而造成死亡結果，仍基於殺人之犯意，於晚上6時許，持上開水果刀朝被害人腹部刺擊，致被害人受有腹部穿刺傷併肝臟撕裂傷、胃穿孔等傷害。

被害人因突遭攻擊，趕緊伸手阻擋，林女基於殺人犯意，持該水果刀朝被害人腹部刺擊，致被害人以雙手阻擋後，受有右手食指部分截斷併神經、韌帶、血管損傷及左手掌穿刺傷併神經、韌帶、血管損傷等傷害。經路人協助止血，救護人員到場後，將已大量出血、喪失意識之被害人送醫急救，經緊急輸血及手術後，始倖免於難。

林女雖承認持刀刺傷被害人，但否認有殺人犯行，辯稱：其與被害人並無仇怨，只是想要傷害告訴人。但合議庭法官認為，人體腹部內有胃部等重要臟器及動脈，又無肋骨保護，而被告刺擊告訴人所用之水果刀，刀刃是金屬材質，長約15公分，前端尖銳，倘用力朝人體腹部刺擊，勢必深入體內傷及人體重要器官或動脈血管，導致器官生理機能嚴重受損及大量出血，若不及時救治，將會造成死亡結果，林女持刀刺擊告訴人腹部1次後，仍不罷休，又持刀朝告訴人腹部刺擊第2次，導致告訴人伸手阻擋後，受有右手食指部分截斷併神經、韌帶、血管損傷及左手掌穿刺傷併神經、韌帶、血管損傷等傷害，可見被告用力之猛等情，而被害人被刺腹部穿刺傷併肝臟撕裂傷、胃穿孔等傷害，送醫時已無意識，經緊急輸血及手術，始未死亡，故林女主觀上確有殺人犯意，應堪認定。而林女與被害人縱無仇怨，林女所辯均尚難採信。

合議庭認為林女犯殺人未遂罪，經衛福部嘉南療養院鑑定，認為林女於本案行為前後之舉動甚為冷靜，且可權衡利害關係而為行動，毫無幻覺、妄想、胡言亂語等症狀，均無因精神障礙或其他心智缺陷，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低之情形，故林女並無可減刑之適用，惟考量其年紀尚輕、家境貧寒、一時失慮而為本案犯行、並無前科、犯後坦承客觀行為並深表悔意及歉意之態度；兼衡其智識程度、工作狀況、與被害人無特別關係、迄今因家庭經濟狀況不佳而未能與被害人達成和解等一切情狀，量處有期徒刑7年6月。可上訴。

►小資女最愛、必買！！