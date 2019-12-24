　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南隨機持刀刺人「腸子外露」　女嫌殺人未遂判7年6月

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市隨機殺人案兇嫌林女，被警方逮捕送辦，台南地院以殺人未遂罪判刑7年6月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市隨機殺人案兇嫌林女，被警方逮捕送辦，台南地院以殺人未遂罪判刑7年6月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市今年2月22日晚上發生隨機殺人案，68歲林姓女華僑在大林國宅商圈遭林姓女子持刀刺殺腹部，造成腸子外露、右手手指遭砍斷只剩一層皮連著，經送醫急救倖名於難，林女被檢警查緝到案，林女稱因精神恍惚情緒失控傷害了對方，事後感到後悔，台南地院24日下午宣判，以林女犯殺人未遂罪判刑7年6月，可上訴。

▲台南市隨機殺人案兇嫌林女，被警方逮捕送辦，台南地院以殺人未遂罪判刑7年6月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

判決指出，被告林女於2019年2月22日下午5時許，攜帶水果刀1把，徒步走在台南市大同路二段大林國宅商圈街道時，一時憶起人生中之不如意事，適見68歲林姓女華僑獨自站立在該處，明知人體腹部內有胃部等重要臟器及動脈，又無肋骨保護，甚為脆弱，若持刀用力朝人體腹部刺擊，極可能傷及重要器官或動脈血管，導致器官生理機能嚴重受損及大量出血，而造成死亡結果，仍基於殺人之犯意，於晚上6時許，持上開水果刀朝被害人腹部刺擊，致被害人受有腹部穿刺傷併肝臟撕裂傷、胃穿孔等傷害。

▲台南市隨機殺人案兇嫌林女，被警方逮捕送辦，台南地院以殺人未遂罪判刑7年6月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

被害人因突遭攻擊，趕緊伸手阻擋，林女基於殺人犯意，持該水果刀朝被害人腹部刺擊，致被害人以雙手阻擋後，受有右手食指部分截斷併神經、韌帶、血管損傷及左手掌穿刺傷併神經、韌帶、血管損傷等傷害。經路人協助止血，救護人員到場後，將已大量出血、喪失意識之被害人送醫急救，經緊急輸血及手術後，始倖免於難。

▲台南市隨機殺人案兇嫌林女，被警方逮捕送辦，台南地院以殺人未遂罪判刑7年6月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林女雖承認持刀刺傷被害人，但否認有殺人犯行，辯稱：其與被害人並無仇怨，只是想要傷害告訴人。但合議庭法官認為，人體腹部內有胃部等重要臟器及動脈，又無肋骨保護，而被告刺擊告訴人所用之水果刀，刀刃是金屬材質，長約15公分，前端尖銳，倘用力朝人體腹部刺擊，勢必深入體內傷及人體重要器官或動脈血管，導致器官生理機能嚴重受損及大量出血，若不及時救治，將會造成死亡結果，林女持刀刺擊告訴人腹部1次後，仍不罷休，又持刀朝告訴人腹部刺擊第2次，導致告訴人伸手阻擋後，受有右手食指部分截斷併神經、韌帶、血管損傷及左手掌穿刺傷併神經、韌帶、血管損傷等傷害，可見被告用力之猛等情，而被害人被刺腹部穿刺傷併肝臟撕裂傷、胃穿孔等傷害，送醫時已無意識，經緊急輸血及手術，始未死亡，故林女主觀上確有殺人犯意，應堪認定。而林女與被害人縱無仇怨，林女所辯均尚難採信。

▲台南市隨機殺人案兇嫌林女，被警方逮捕送辦，台南地院以殺人未遂罪判刑7年6月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

合議庭認為林女犯殺人未遂罪，經衛福部嘉南療養院鑑定，認為林女於本案行為前後之舉動甚為冷靜，且可權衡利害關係而為行動，毫無幻覺、妄想、胡言亂語等症狀，均無因精神障礙或其他心智缺陷，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低之情形，故林女並無可減刑之適用，惟考量其年紀尚輕、家境貧寒、一時失慮而為本案犯行、並無前科、犯後坦承客觀行為並深表悔意及歉意之態度；兼衡其智識程度、工作狀況、與被害人無特別關係、迄今因家庭經濟狀況不佳而未能與被害人達成和解等一切情狀，量處有期徒刑7年6月。可上訴。

►小資女最愛、必買！！

ET快訊
巴逢轉中颱「周末全台雨」　鄭明典：這個平安夜颱風有點強
氣炸湯圓超好吃！他興奮照做一開蓋傻眼…網笑瘋：一定是忘記吐沙
高嘉瑜訪郭台銘　陳水扁：沒看過這麼不要臉的候選人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

牧師躺車底檢修...下秒「千斤頂鬆脫」砸傷胸口！痛到無法起身　警急抬車救人

3輟學生三重開毒趴「狂喝14咖啡包」昏迷　18歲男搖不醒成屍體

台南隨機持刀刺人「腸子外露」　女嫌殺人未遂判7年6月

借2億擔保金卻沒錢還　許金龍再遭羈押重回看守所

非裔男弄丟手機！深夜茫然徘徊　警一招神救援...他讚翻：台灣女警可愛又聰明

廂型車緩緩駛出...下秒路中「憑空冒出機車」！撞擊畫面曝　網驚呆：有蟲洞？

人妻IG發文「不要臉」猛嗆 ：狐狸精非常會吹喇叭！還貼上本人照　她崩潰求償

「吃毒品無罪」是謠言！徐國勇雲林突澄清　李明哲：毒品應該零容忍

獨／7歲童低頭進派出所求助弄哭勇警　悲傷童語：我爸媽走法院！不要我了　

新北貢寮漁船觸礁「船身傾斜」！6人自行脫困　船長手、腳遭割傷

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

送餐到補習班！天真童突嗆沒讀好書　他瞬間哭笑不得...網：小孩撿到槍？

《馬爾濟斯之歌變奏版》慶祝聖誕節 全新MV+洗腦旋律網笑：會背了啦

哈孝遠婚禮又累又熱「後悔嗎？」　新郎很會回：後悔太晚娶她惹

柯佳嬿變古惑女自封「安平十三妹」　強壓國中生一拳揍過去...超級兇

老弟假借拍攝「火鍋吃播」惡整姊！　隔壁桌狂找碴...差點打起架她嚇壞

牧師躺車底檢修...下秒「千斤頂鬆脫」砸傷胸口！痛到無法起身　警急抬車救人

3輟學生三重開毒趴「狂喝14咖啡包」昏迷　18歲男搖不醒成屍體

台南隨機持刀刺人「腸子外露」　女嫌殺人未遂判7年6月

借2億擔保金卻沒錢還　許金龍再遭羈押重回看守所

非裔男弄丟手機！深夜茫然徘徊　警一招神救援...他讚翻：台灣女警可愛又聰明

廂型車緩緩駛出...下秒路中「憑空冒出機車」！撞擊畫面曝　網驚呆：有蟲洞？

人妻IG發文「不要臉」猛嗆 ：狐狸精非常會吹喇叭！還貼上本人照　她崩潰求償

「吃毒品無罪」是謠言！徐國勇雲林突澄清　李明哲：毒品應該零容忍

獨／7歲童低頭進派出所求助弄哭勇警　悲傷童語：我爸媽走法院！不要我了　

新北貢寮漁船觸礁「船身傾斜」！6人自行脫困　船長手、腳遭割傷

根本星級飯店！高市首座長照中心內裝首曝光　明年3月啟用

聖誕跨年首選！盤點中南部16間特色住宿　住進頭等艙賞夜景

快訊／FTISLAND再少一人！　老么宋承炫月底約滿走人

5G iPhone明年亮相　蘋果獲利與否市場看法兩極

5柴坐一排看「冰桶挑戰」　秒被嚇拔腿奔...最後1隻動作超爆笑！

中職／轉換訓練員身份　徐政斌感謝統一獅

徐志榮強打政績牌挑戰3連霸　以「聖誕Q版動畫」表達政見

坎特將前往多倫多參加聖誕大戰　美加政府確保人身安全

交換禮一拆「坐骨神經痛」妹子竊笑：50cm喔　網洗腦喊買：控八控控

賺錢最佳利器！第三屆東森社交電商將引爆分享即賺祕技

輪椅女搭電梯慘被「斷頭」？！　美國魔術師惡整路人當場嚇瘋

社會熱門新聞

工科男嫩女友慘遭剁碎　凶宅夜半哭聲頻傳

玻璃心大叔被嫩妹分手　殘暴割她喉還碎臉

即／光華商場旁惡火封街　男女痛哭

小燈泡媽媽哽咽求法官：請判處王景玉死刑

十八王公橋驚見半裸女屍　身分曝光

光華商場旁大樓爆炸聲惡火　9消防員受傷

竹東少女姦殺命案　更三審全部免死

第一次就暈船　牙醫師包養酒店妹慘了

電機碩士殺嫩女友　恐怖情人特質他都有

娃娃機台主遭8男狂歐！他頭骨碎裂倒血泊亡

石門送肉粽路線曝光　走2km送出海

「教父」徒孫捲6億　黑白道爭搶2500萬花紅

國道南下台南仁德段驚傳火燒車駕駛亡

女專生遭記過又被po網罵　2天後失蹤

更多熱門

相關新聞

台南鄉親全力支持陳亭妃

台南鄉親全力支持陳亭妃

前行政院長游錫堃擔任民進黨「護國保台」助選團團長，24日來到台南進行一整天掃街拜票行動，中午來到立委陳亭妃安南區總部，與競選團隊幹部召開便當會，並信心喊話。

志玲姊姊結婚了！嫁妝算女方的 還是夫妻的共有財產？｜行動法庭 第45集

志玲姊姊結婚了！嫁妝算女方的 還是夫妻的共有財產？｜行動法庭 第45集

國道南下台南仁德段驚傳火燒車駕駛亡

國道南下台南仁德段驚傳火燒車駕駛亡

台南廣四廣場正名「河樂廣場」

台南廣四廣場正名「河樂廣場」

文化古都人搶文化園區第一排建案　1天至少賣2戶

文化古都人搶文化園區第一排建案　1天至少賣2戶

關鍵字：

台南隨機殺人未遂

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

工科男嫩女友慘遭剁碎　凶宅夜半哭聲頻傳

許老三「跩臉開腿」拍時尚片

獨／謝和弦爆「FB、IG全被鎖」！牽手吻莉婭放閃見家人

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

龍婆2020年預言公開！亞洲進入「天災肆虐年400人將罹難」

砸反骨成員雞蛋惹不爽！美麗妄娜：貴圈真噁

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

Joeman揭密「4不6字原則」變有錢！

玻璃心大叔被嫩妹分手　殘暴割她喉還碎臉

餐點被外送員吃了！丫頭兩邊都不得罪高招處理

曾爆美國學歷造假被停職！46歲主播薛楷莉改當護士

拒付聘金女友墮胎分手！男追打媽媽「重擊頭部致死」

暴踹短髮正妹！酒醉男遭對方砍死

更多

最夯影音

更多
日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴
Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面