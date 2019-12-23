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快訊／國道台南驚傳火燒車　貨車撞起火「男子燒成焦屍」！全線封閉中

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▲國道中山高南下324KM仁德段23日晚上發生一起車禍，造成小貨車起火燃燒，消防人員全力撲滅火勢，惟駕駛人被燒死在駕駛座上。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道中山高南下324KM仁德段23日晚上發生一起車禍，造成小貨車起火燃燒，消防人員全力撲滅火勢，惟駕駛人被燒死在駕駛座上。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道中山高南下324KM仁德段23日晚上9時18分許傳出一起車禍造成小貨車起火燃燒事故，台南市消防局出動消防人車前往搶救，消防人員全力撲滅火勢，但該名22歲羅姓駕駛因受困在駕駛座上已成焦屍，初步調查該貨車疑撞上施工的工程車後方防撞車起火，全案肇事原因及相關責任由國道警察第四隊調查偵辦中。

▲國道中山高南下324KM仁德段23日晚上發生一起車禍，造成小貨車起火燃燒，消防人員全力撲滅火勢，惟駕駛人被燒死在駕駛座上。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國道中山高南下324KM仁德段23日晚上發生一起車禍，造成小貨車起火燃燒，消防人員全力撲滅火勢，惟駕駛人被燒死在駕駛座上。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道中山高南下324KM仁德段23日晚上發生一起車禍，造成小貨車起火燃燒，消防人員全力撲滅火勢，惟駕駛人被燒死在駕駛座上。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國道中山高南下324KM仁德段23日晚上發生一起車禍，造成小貨車起火燃燒，消防人員全力撲滅火勢，惟駕駛人被燒死在駕駛座上。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於23日晚上9時18分許據報，中山高南下324KM仁德路段發生車禍，1部小貨車起燃全面燃燒，119派出各式消防車7車15人前往搶救，消防車組於晚上9時31分到達現場，發現小貨車內部有人受困，經全力滅火，於9時48分撲滅火勢，但22歲駕駛人羅姓男子（ 台中市人）卡在變形駕駛座上已成焦屍。

▲國道中山高南下324KM仁德段23日晚上發生一起車禍，造成小貨車起火燃燒，消防人員全力撲滅火勢，惟駕駛人被燒死在駕駛座上。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道中山高南下324KM仁德段23日晚上發生一起車禍，造成小貨車起火燃燒，消防人員全力撲滅火勢，惟駕駛人被燒死在駕駛座上。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道中山高南下324KM仁德段23日晚上發生一起車禍，造成小貨車起火燃燒，消防人員全力撲滅火勢，惟駕駛人被燒死在駕駛座上。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，發生車禍路段正進行台南市仁德特27號道路工程（東段）穿越中山高箱涵改建工程，疑死者所駕駛自小貨車追撞施工廠商緩撞車，小貨車起火燃燒，並佔住所有車道，馬上封閉南下大灣到台南路段，現場車流回堵約1公里，國道警察第四大隊據報派員前往現場管制疏導交通，並進行勘查蒐證測繪。

▲國道警察第四隊清理車禍現場。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國道警察第四隊清理車禍現場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道警察第四隊清理車禍現場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據國道警察第四隊調查，該名由22歲羅姓男子所駕駛租賃自小貨車，由北往南行駛內側車道，疑似因未注意車前狀態，追撞施工中之自大貨車，該租賃小貨車當場起火燃燒，羅姓駕駛人未能即時逃生當場死亡。全案由四大隊新市分隊及刑事組處理，並報請檢察官相驗中。

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