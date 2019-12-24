高鐵募款計畫元旦啟動！送愛到偏鄉「為遲緩兒提早治療」

▲台灣高鐵公司啟動「高速傳愛，助學計畫」。（圖／高鐵公司提供）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵「高速傳愛，助學計畫」將於明年元旦啟動，至明年3月2日為止，邀請到藝人溫昇豪擔任公益大使，並與唐氏症基金會合作，進入偏鄉為遲緩孩童進行早療與提供學習機會。旅客若每人每月定期捐款500元並滿12個月，或單筆捐款達6000元以上者，可獲「高鐵多功能盥洗包」。

高鐵表示，該活動自2010年起舉辦，明年將邁入第11年，並首度與唐氏症基金會合作。此募款歷年來已累計募得1.2億元善款，幫助2.4萬名弱勢學童成長。高鐵董事長江耀宗表示，「永續關懷」是高鐵公司致力發展企業4T策略主軸中的一個重要方向，而教育正是關懷下一代最好的方式。

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▲台灣高鐵公司啟動「高速傳愛，助學計畫」。（圖／高鐵公司提供）

江耀宗表示，盼能透過教育資源的提供，讓需要幫助的孩子，有專業的關懷或照顧。本次活動由藝人溫昇豪擔任偏鄉早療公益大使，他將隨著唐氏基金會走入偏鄉，與偏鄉孩童拍攝公益廣告。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，基金會耕耘早期療育的服務，能有效率地整合不同領域的專業人員，推動早療專業服務，讓早療車進入台灣偏鄉，提供中低收入戶、身障或需要早療的孩子學習機會，相信只要給遲緩兒或唐寶寶一些溫暖，未來在他們人生當中，一定會更加進步。

▲▼台灣高鐵公司啟動「高速傳愛，助學計畫」。（圖／高鐵公司提供）

溫昇豪表示，台北資源豐富，難以感同身受偏鄉福利的不平衡，透過基金會的早療服務，偏鄉父母可提早發現孩子學習上的遲緩問題，進一步學習如何照顧與幫助孩子，有如「在大海中找到了浮木」。

高鐵公司表示，「高速傳愛 助學計畫」將自明年1月1日至3月2日間舉辦，旅客可利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱踴躍捐款，也可透過手機掃描捐款信封上的QR Code完成線上捐款。旅客每月定期捐款500元（滿12個月）或單筆捐款6000元，可獲得「高鐵多功能盥洗包」一個。