彰化女學生遭撞須開刀經濟窘迫求助　各方愛心湧入！母致謝婉拒後續捐款

▲莊姓國三女學生，過馬路時遭休旅車撞倒在地送醫治療。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

彰化縣二林鎮原斗國中3年級莊姓女學生，21日與同學假日到校自習，中午離校時卻在校門口遭一輛對向左轉的休旅車撞擊，導致莊女身體多處有骨折情形，經送往醫院救治雖無生命危險，但家中經濟窘迫無醫療經費，幸原斗國中小家長會暫時為她代墊醫療費用，而校方也開設緊急募款帳戶，盼幫助莊女一家度過難關。23日上班日校方即接到各界詢問捐款帳戶的電話，而莊母也透過校方向外界表示感謝，希望大家把愛心傳給更需要的人，婉拒後續民眾的捐款。

莊女21日與同學自習完欲離校，牽著腳踏車過馬路時遭休旅車撞倒送醫，導致她鎖骨、上臂及盆骨骨折，而其母親於9月時也發生車禍無法工作，莊女祖父則是植物人，莊女底下還有3名弟弟、妹妹，一家7口經濟重擔全落在父親身上，頓時家中經濟陷入窘迫，沒有多餘現金為莊女開刀治療。

▲莊女母親於9月間也發生車禍，到院探視女兒時還須坐著輪椅。

原斗國中小校方知悉莊女家中況狀後，家長會緊急為莊女暫時代墊醫療費用，校方也開設募款帳戶，請社會善心人士給予弱勢家庭幫助；23日上班日，該校就接到各地關切女學生的電話，在地的慈善單位也親自前往關心，莊母則透過校方轉發聲明指出：「經各方協助，將我們的困境傳達給各界，台灣善的力量溫暖我們，感謝各方熱心幫助我們度過難關，感謝大家，我們珍惜社會資源，期望大家把愛心傳給更多需要的人。」，向關心他們一家人的愛心人士表達謝意，也婉拒接下來民眾的捐款。

校方表示，莊女目前在彰基兒童加護病房觀察中，22日凌晨已先做了上臂及鎖骨的手術，後續將安排骨盆的開刀，莊女成績中等但相當懂事，明年就要參加高中升學考試，希望她可以早日康復。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

才剛移出停車格被後車撞上人行道！再撞5汽機車 2駕駛互控對方錯

國道6號又有人墜橋！女翻越「橋聳雲天」護欄 60米高空摔落亡

台中女酒後載一家4口自撞電桿 頸部重傷還要面臨酒駕刑責