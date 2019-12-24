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韓國瑜國政團︰股市上漲多被外國人賺走　經濟數字是「遮羞布」

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▲▼「台灣經濟大好，你信嗎？！」記者會，經濟產業組召集人林祖嘉、財政經融組劉維琪、韓國瑜競選辦公室發言人鄭照新、葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜競選辦公室召開「台灣經濟大好，你信嗎？！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜國政顧問團24日召開記者會，指過去3年台灣平均經濟成長率是亞洲四小龍最低，而股市上漲的財富大多被外國人賺走，經濟成長的數字一般庶民感受不到，形同是「經濟遮羞布」，數字打開來看問題非常多。

韓國瑜競選辦公室24日由發言人鄭照新、發言人葉元之、國政顧問團經濟產業組召集人林祖嘉、財政金融組國政顧問劉維琪等，在國民黨中央黨部召開記者會，戳破蔡政府與民進黨執政至今，許多美化的經濟數字，質疑若如同蔡總統說的「執政好棒棒」，為何外銷訂單下跌5.9%，出口掉1.9%，今年公司可能解散達四萬家，要求明天政見會蔡英文不要避重就輕，請「直球對決」。

▲▼韓競辦召開「台灣經濟大好 你信嗎？」記者會。（圖／韓國瑜競辦提供）

▲▼韓競辦召開「台灣經濟大好 你信嗎？」記者會。（圖／韓國瑜競辦提供）

▲韓競辦召開「台灣經濟大好 你信嗎？」 記者會。（圖／韓國瑜競辦提供，下同）

林祖嘉說，蔡英文不停說台灣現在經濟是亞洲四小龍之首，但事實上他彎經濟成長率以過去3年平均來說，是亞洲四小龍的尾巴，政府也不停的說股市破新高到達12000點，但這些股票上漲帶來的財富，其實是被外國人賺走了，和以前大多數股票在人民手中的情況不一樣，這些冷冰冰的數字對普通庶民一點感覺都沒有。

林祖嘉抨擊，蔡英文其實就是拿著一塊「經濟遮羞布」，把這塊美化之後的布打開，才發現裡面的問題，人民過得相當辛苦，如果韓國瑜執政以後，將會成立數位國家專法，行政院成立數位創新委員會，並且整合AI、5G、大數據、區塊鏈等新興科技，提高整體產值。

▲▼韓競辦召開「台灣經濟大好 你信嗎？」記者會。（圖／韓國瑜競辦提供）

▲▼韓競辦召開「台灣經濟大好 你信嗎？」記者會。（圖／韓國瑜競辦提供）

劉維琪表示，大多數人因為貧富差距擴大，完全沒有感受到經濟成長，如果韓國瑜執政，未來將會研擬提高人民的薪資所得扣除額、房租扣除額、長照扣除額等等，讓年輕人的實質所得增加。

劉維琪說明，目前政府希望刺激加薪，採用「企業加薪扣抵營所稅」的政策，是遠遠不夠的，與其讓企業把錢繳給政府，不如讓錢直接嘉惠到人民身上。並且，推動亞太金融創新中心與創設台灣的主權基金，讓外資來台投資，我們也可以利用主權基金投資各國先進企業，協助台灣產業轉型，實際解決經濟問題。

▲▼韓競辦召開「台灣經濟大好 你信嗎？」記者會。（圖／韓國瑜競辦提供）

鄭照新認為，蔡總統執政的四年經濟依舊不振，但是美麗的包裝讓她經濟上的表現像是一塊遮羞布，她用一些華麗的詞彙與扭曲的數字，遮掩醜陋的一面，韓國瑜訴求「台灣安全、人民有錢」，但反觀蔡總統卻是「讓台灣挨拳」，用「騙人布」與「遮羞布」掩蓋無能的事實。

葉元之批評，蔡英文用數字包裝得好像經濟是近年最好，但台灣經濟其實陷入實質衰退，尤其是年輕人薪資沒有成長，台灣的公司年底可能倒閉四萬家，但總統卻說很多公司是配合洗錢防制才關掉，完全自我感覺良好到令人匪夷所思，如果讓這種政府繼續執政，恐怕未來台灣還要繼續過苦日子，讓經濟更好，台灣整體更加富足，這才是政府應該做的事。

▲▼韓競辦召開「台灣經濟大好 你信嗎？」記者會。（圖／韓國瑜競辦提供）

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