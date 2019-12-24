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韓國瑜、郭台銘、王金平28日高雄同台？韓國瑜競辦：歡迎夥伴回娘家

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▲▼王金平、韓國瑜、郭台銘。（合成圖／ETtoday資料照）

▲王金平、韓國瑜、郭台銘。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

泛藍將在選戰倒數大團結？鴻海創辦人郭台銘23日透露，自己將在本月28日參加國民黨高雄立委候選人黃韻涵造勢活動，目前前立法院長王金平也確定出席。針對韓國瑜當天是否也會同台，韓國瑜競選辦公室發言人鄭照新24日表示，當然希望過去曾經一起打拚的夥伴，選戰最後關頭能回到大家庭。

前立法院長日前在路竹老家中召開選務會議，邀請國民黨主席吳敦義、高雄市副市長李四川闢室密談，王金平強調，「幫忙輔選立委就是在幫韓國瑜」，希望國民黨全面勝利。

鴻海創辦人郭台銘昨接受媒體專訪時表示，已答應28日替國民黨籍高雄立委候選人黃韻涵站台，王金平也會出席。

鄭照新24日上午受訪表示，尊重郭台銘的發言，立委與行政院基本上是施政的兩個翅膀，目前王金平賣力輔選立委，就是讓未來有機會執政後能如虎添翼。

鄭照新說，在前新北市長朱立倫擔任韓國瑜競總主委後，也加快全國民代整合輔選系統，選戰愈接近白熱化的倒數時刻，歡迎並希望所有過去一起打拚的夥伴，一起回娘家來打拚。

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