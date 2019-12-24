近7成法官連署反陳師孟　蔡正元：國民黨立委明年過半發動彈劾

▲監委陳師孟約談前總統馬英九洩密案的法官，遭法官反彈。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

監委陳師孟約詢審理前總統馬英九洩密案的法官，引發法官大反彈，甚至已有67%法官連署反對。國民黨副秘書長蔡正元23日在臉書批判陳師孟把監委當東廠，總統蔡英文與民進黨立委長期豢養出來的怪獸，並發起「下架陳師孟」運動。蔡正元24日受訪表示，陳師孟有任期保障，明年讓民進黨立委變得絕對少數，國民黨立委就可以發動批判跟彈劾。

蔡正元批評，陳師孟作為一個監察委員，用「逆我則亡、順我則生」的態度在處理司法的事情，台灣推動現代化司法制度，在世界史上是很短時間，不過幾10年而已，所以當然司法制度運作有很多缺點，需要細膩的改革，協助法官不斷把司法制度推到更高的水平。

蔡正元指出，台灣司法水平排名第48名，中國大陸還排在前面，對台灣而言是一個改進空間，陳師孟這種東廠作法，卻是赤裸裸干預司法，要查辦把藍判無罪的法官，更要查辦把綠判有罪的法官，尤其是判陳水扁有罪的法官，這樣成何體統？

蔡正元說，陳師孟用立場決定司法審判結果，破壞司法，已經是毀憲亂政，要讓陳師孟下架，但監察委員有任期保障，明年要讓民進黨立委變得絕對少數，國民黨立委就可以發動批判跟彈劾。

此舉是否對抗「下架吳斯懷」？蔡正元回應，陳師孟幹過陳水扁時代的副市長、民進黨秘書長、總統府秘書長，地位遠遠高過於吳斯懷這樣小小的不分區立委。

▼國民黨副秘書長蔡正元。（圖／記者屠惠剛攝）