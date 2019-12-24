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拒絕一國兩制　游錫堃：放下紛歧拚團結支持林宜瑾

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▲前行政院長游錫堃，陪同台南第四選區民進黨候選人林宜瑾車隊遊行，向選民拜票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲前行政院長游錫堃，陪同台南第四選區民進黨候選人林宜瑾車隊遊行，向選民拜票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

前行政院長游錫堃24日來到台南第四選區，陪同民進黨候選人林宜瑾車隊遊行向選民拜票，游錫堃院長送上「必勝達摩」，祝福林宜瑾「必勝不倒翁」，並呼籲台灣人一定要團結，過去黨內難免有不同意見，但面對台灣主權的關鍵一戰，台南要團結求勝，一席都不能讓國民黨拿走。

游錫堃指出，中國的成功企業家，包含阿里巴巴馬雲、騰訊馬化騰及聯想集團柳傳志，也相繼被退休、被卸任。在中共統治下「國進民退」，財產不是你的、會賺錢也沒用，這種生活不適合台灣人。

▲前行政院長游錫堃，陪同台南第四選區民進黨候選人林宜瑾車隊遊行，向選民拜票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

游錫堃強調，國民黨主張的九二共識，就是一個中國及一國兩制，香港一國兩制已經失敗，證明「港人治港」是場騙局。香港這一代人這麼悲慘，就是上一代的人沒有做好守護香港的工作，我們一定要做好守護台灣的工作，下一代人才不會重蹈香港的覆轍。

游錫堃呼籲台灣人，拒絕一個中國、國共一家親的候選人，我們要用選票下架支持一國兩制的國民黨，用選票下架密訪中聯辦的韓國瑜、主張和平協議的吳敦義、在中國教解放軍打仗的吳斯懷，唯有將他們下架，台灣才有幸福生活。

林宜瑾指出，中共透過金錢和網路滲透台灣民主是現在進行式，呼籲台灣人一定要出來投票，一起用選票告訴全世界，台灣選擇自由與民主。她說，國民黨明知習近平強調九二共識就是一國兩制，卻仍堅持九二共識，甚至提名投共叛將吳斯懷前進國會，滲透台灣國會為中共效命推動兩岸統一。

林宜瑾呼籲，永康新市新化是新選區，也是國共聯軍傾力搶攻的地方，游錫堃院長來到這邊，就是要強調民進黨一定要團結，我們絕不能掉以輕心，一定要站出來投票，用選票支持守護台灣主權的林宜瑾。

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