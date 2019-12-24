牠經濟／貓奴商機超過狗狗！　寵物凍乾一招殺出血路

▲寵物食品消費領跑，仍是最大的養寵支出，消費佔比達61.4% 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

近年來越來越多年輕人愛上「吸貓」，加入貓奴大軍，有數據顯示，2019年寵物貓數量達4412萬只，比2018年增長8.6%，已經超過寵物犬8.2%的增幅。廈門公司愛立方寵物食品就看中這股「貓咪潮」，主打貓糧，而且通過打造「年輕有活力」的品牌形象，在競爭激烈的市場中「殺出血路」。

▲廈門公司愛立方以年輕化定位站穩腳跟。（圖／記者蔡儀潔攝）

貓咪可愛傲嬌的模樣，吸引大批民眾成為「貓奴」，這也衍生了龐大的商機。據《2019年中國寵物行業白皮書》顯示，城鎮寵物（犬貓）整體消費規模達到2024億元（（人民幣，下同），其中狗狗消費市場規模為1244億元，比去年增長17.8%；寵物貓則為780億元，增幅達19.6%，超過寵物狗消費市場規模增速。

▲愛立方品牌主打可愛風 。（圖／記者蔡儀潔攝）

在「貓咪經濟」的快速發展下，廈門的愛立方寵物食品就決定主做貓糧。其產品策劃負責人陳柳廷向《ETtoday新聞雲》表示，除了看中貓咪商機外，其實最開始也想過貓狗都做，但狗糧市場的價格戰「打得太厲害了」，他們當中不缺乏好的，但大部分質量都參差不齊，通過低價來營銷，「我們是想做產品，而不是單純賣貨。」

面對激烈的競爭，愛立方主要從兩方面應對。陳柳廷指出，首先是「做品牌」，產品設計均用顏色鮮豔的卡通圖樣，營銷團隊也都是90後，希望能給顧客青春、朝氣蓬勃的感覺，因為選擇養貓的人越來越年輕，追著這個趨勢走更能吸引主流群體。

▲愛立方是大陸第一家做凍干的品牌 。（圖／記者蔡儀潔攝）

另一方面，愛立方是大陸第一家做「寵物凍乾」的品牌，新噱頭帶來了龐大關注度。陳柳廷透露，凍乾這個產品，其實是公司創始人在台灣看到後，覺得東西很有賣點，而大陸沒有人在做，是個未開發的領域，就決定引進這個技術，」

陳柳廷說，凍乾如今做了3年，感覺市場還在上升，「一開始沒什麼人知道，現在一堆公司跟著在做，而且都活得挺好。打響品牌後，我們也陸續衍生了很多產品，這都幫助公司在市場上站穩腳跟。」