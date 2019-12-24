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牠經濟／台寵物用品西進「日賣4000件」　揭「4年生意下滑」秘辛

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▲▼ 寵物，寵物商機，寵物博覽會 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲50%的寵物主選擇小型犬，其次是中型犬，大型犬僅佔15.6%。 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

大陸的寵物經濟近年進入大爆發，數據顯示，城鎮寵物犬貓數量為9915萬只，位居全球第一，整體消費規模達2024億元（人民幣，下同），比2018年增長18.5%。不少台灣業者也看中這股商機，西進開拓市場，不過，主營寵物用品的郭姓負責人表示，市場上競爭非常激烈，「價格戰對我們台灣人在這邊打拼來說，很辛苦拼不過人家。」

根據《2019年中國寵物行業白皮書》顯示，人均單只寵物狗年消費達6082元，同比增長9%；人均單只寵物貓年消費金額為4755元，同比增長10.3%。北上廣深一線城市是養寵消費的絕對主力，而二線城市養寵消費不斷增長。

▲▼ 寵物，寵物商機，寵物博覽會 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲立聖生物陳姓董事長。（圖／記者蔡儀潔攝）

龐大的寵物商機吸引台灣業者西進。主營寵物保健品的立聖生物近日就來到廈門，參加「海峽（兩岸）寵物產業博覽會」，陳姓董事長向《ETtoday新聞雲》表示，今年是第一年過來參展，想藉此瞭解一下大陸市場，之後會先以貿易的形式西進，「寵物經濟是全世界的趨勢，大陸這邊的市場還很大，加上台灣品牌會比較有優勢。」

▼台灣寵物保健品業者認為，台灣品牌在大陸發展具有優勢 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 寵物，寵物商機，寵物博覽會 。（圖／記者蔡儀潔攝）

另一位保健品負責人則指出，大陸也有少子化趨勢，而寵物是寂寞產業，感覺這裡的市場「像跳的一樣」，民眾在毛小孩身上的花銷越來越大，不過以保健食品來說，這邊還處於開發階段，對比起在台灣的銷售量，這邊僅有10%到15%，但大陸市場很有潛力，「要先進來卡位，不能等成熟了再進來。」

▲▼ 寵物，寵物商機，寵物博覽會 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲台灣安格寵物用品公司主營太空杯、推車等。（圖／記者蔡儀潔攝）

在廣州經營寵物用品6年的郭姓負責人，對大陸的「消費力」就很有感，以熱門款「寵物包」來說，兩岸銷售額差距甚大，在台灣一個月大約賣2、300個，但在大陸一天就可以賣4000個。不過，他感慨表示，這4年來生意開始走下坡。

郭姓負責人進一步闡述稱，現在大陸電商非常發達，越來越多人做寵物用品銷售，消費者也更願意在淘寶這類平台上購買，「生意就分攤掉了，譬如這次是我第3次來參加寵物展，明顯感受到詢問度、買氣都在減少，2、3年前，詢問後購買的比例高達8成，現在都看看而已。」

▼郭姓負責人來大陸經營寵物用品6年 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 寵物，寵物商機，寵物博覽會 。（圖／記者蔡儀潔攝）

他接著說，另外就是仿冒問題嚴重，市場價格戰打得激烈，「對我們台灣人在這邊打拼來說，很辛苦拼不過人家。」對於如何走出經營困境，郭先生說，未來會持續開發新產品，走在市場最前端，才會比較有優勢。他也建議有意西進的寵物業者，「不要抱著來看看的心態，要來就真的要投資下去，才能從競爭中脫穎而出。」

▼ 便於毛小孩出行飲水的太空杯 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 寵物，寵物商機，寵物博覽會 。（圖／記者蔡儀潔攝）

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