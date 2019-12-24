牠經濟／打拼族新寵　「爬行寵物」符合都市快節奏　

▲爬寵越來越受到歡迎。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

對於無數懷抱夢想到大城市打拼的年輕人來說，寵物是一場「愛的投資」，除了貓狗外，爬行寵物近年也越來越受到歡迎。「立東爬寵」負責人向《ETtoday新聞雲》表示，喜歡爬寵的以年輕群體居多，一方面因為照顧方便，符合現代人節奏快的步調，另一方面就是開銷小，「像一些蛙類，一個月吃麵包蟲也就5元（人民幣，下同）。」

寵物經濟是年輕人的「寂寞生意」，消費群體的年輕化，推動著行業不斷繁榮。數據顯示，2016年80後是養寵的主力人群，佔比達48%，90後僅有17%；到2018年時，90後一路攀升至43%，成為飼養寵物的主要人群。

▲小朋友在觸摸寵物蛇。（圖／記者蔡儀潔攝）

除了養貓養狗，越來越多年輕人開始轉向爬行寵物，在7355萬的城鎮養寵用戶種，爬行類佔有1426.87萬。在近日舉行的「海峽（兩岸）寵物產業博覽會」上，記者發現最火爆的攤位就是爬行寵物，店家也紛紛向民眾展示五顏六色的蛇類、蜥蜴等，有別於成年人的略顯拘謹，小朋友們興奮的伸出手撫摸寵物蛇。

▲立東爬寵的工作人員在介紹蜥蜴。（圖／記者蔡儀潔攝）

立東爬寵的負責人透露，爬行寵物的接受度越來越高，其中養蛙類、豹紋守宮、玉米蛇的人最多，其中很多角蛙是從台灣引進的，另外有別於以往買單隻寵物回家，現在越來越多顧客會考慮到牠們的生活環境，在購買時也買下生態缸。

▼ 生活在生態缸內的綠色小蛙。（圖／記者蔡儀潔攝）

談起爬寵受歡迎的原因，該負責人指出，爬寵玩家大約在10歲至30歲之間，以年輕人和小孩子居多，他們這類群體對新鮮事物接受度更高，而且所追求的不僅是精神的慰藉，還包括更多個性、另類的需求在裡面。

▲小朋友對爬寵非常有興趣 。（圖／記者蔡儀潔攝）

立東負責人接著表示，第二個原因是因為飼養方便，「養貓養狗比較費勁，你看養狗每天還要帶出去溜一溜，有時候出去度假，還要找寄養的地方，但養爬寵一個籠子就好，如果養的是寵物蛇，有些一個禮拜只需餵一次」，此外養爬寵的開銷也小得多，像蛙類吃麵包蟲，一個月費用也就5元，而且沒有異味，不會影響到左右鄰居，對時間緊張的現代人而言，具有較好的經濟飼養價值。

▲豹紋守宮十分受到歡迎。（圖／記者蔡儀潔攝）

不過，儘管爬寵接受度越來越高，但要走到普及還是有很大難度。視野寵物的創始人表示，成年人的觀念根深蒂固，像很多人會問說「蛇會不會有毒、容不容易咬人」，其實寵物蛇咬人機率跟兔子一樣，所以這個行業會更加重視媒體推廣，包括在公眾號上發佈相關科普知識等，改變人們的傳統養寵觀。