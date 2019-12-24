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牠經濟／寵物善終業悄然興起　「骨灰寶石」受熱捧

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▲▼ 寵物,寵物商機,寵物博覽會,爬寵。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲不健康的寵物狗往往受到皮膚病、肥胖以及口腔問題的困擾。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

寵物殯葬業近年悄然興起，根據2019年最新數據，目前大陸城鎮寵物犬貓數量為9915萬只，位居全球第一，上下游產業鏈發展迅速，但「後事」市場卻相對空白。作為大陸唯一一家具有「骨灰寶石化」技術的公司，紀元生命集團就推出了寵物善終服務，成立3年來，每月訂單量從10餘張，增長至如今的50張以上，「市場非常有潛力。」

過去寵物一旦死掉，很多人會將其直接埋到地下，或扔進垃圾桶，不過隨著養寵觀的改變，以及相關政策的規範，寵物殯葬業逐漸被更多人接受。數據顯示，有53.9%的人願意在寵物去世後，購買火化、墓地等專業服務，但對比起日本、英美等發達國家，大陸寵物殯葬業尚處於起步階段。

▲▼ 寵物經濟,寵物善終,寵物殯葬業。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲寵物殯葬業日漸興起。（圖／記者蔡儀潔攝）

看重市場這塊空白，紀元生命也推出了寵物善終服務，打出「為寵物提供臨終關懷，讓寵物體面的離開，為失寵主人解決燃眉之急，專業心理疏導幫助走出心理陰影傷痛」的口號。收費方面，5公斤以下的為800元（人民幣，下同），每增加5公斤加收200元，35至40公斤的寵物開價2200元。

▼善終服務收費。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 寵物經濟,寵物善終,寵物殯葬業。（圖／記者蔡儀潔攝）

負責人劉洪海向《ETtoday新聞雲》透露，據他們經營經驗來看，現在寵物的火化率不到20%，市場非常有潛力，不少人科學養寵的意識還是比較薄弱，寵物死去後就找塊地埋了，但由於挖的不夠深，非常容易引起細菌滋生等問題，「我們做善終這個服務，也是希望幫助主人建立善始善終的意識。」

▲▼ 寵物經濟,寵物善終,寵物殯葬業。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲寵物殯葬業還包括主人的心理疏導。（圖／記者蔡儀潔攝）

火化後骨灰的安置方法多樣，除了樹葬、寄存外，紀元生命提供「寵物晶石」項目。作為大陸唯一一家具有「骨灰寶石化」技術的公司，紀元生命能將寵物的骨灰通過HTM熔爐法，製成寶石型態，價格也相對高昂，一顆直徑1.9公分的裸石要價1788元至4088元。

▲▼ 寵物經濟,寵物善終,寵物殯葬業。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲寵物晶石展品。（圖／記者蔡儀潔攝）

儘管要價不菲，但劉洪海透露，選擇寵物晶石項目的客人非常多，「一方面是人們的經濟水平提升，但更主要的因素是情感價值，因為面對愛寵的離去，主人的心情其實非常複雜，除了難過不捨外，還會有愧疚，譬如我為什麼沒有多陪牠、為什麼這麽不小心等等，在這種狀況下，很多人就會選擇寵物晶石服務，用美好的方式紀念這段緣份。」

▼詢問善終服務的顧客。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 寵物經濟,寵物善終,寵物殯葬業。（圖／記者蔡儀潔攝）

雖然商機龐大，但寵物殯葬行業也面臨著諸多挑戰，譬如缺乏監管且沒有標準、前期成本投資高等。據《寵物天空》報導，安徽大學法學院理論法與行政法學系主任張娟表示，寵物殯葬屬於時代發展的新興產物，作為新行業，建議可著重考量其他國家的法度，以及在大陸的適合度。

▼骨灰寶石化屬第三代技術。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 寵物經濟,寵物善終,寵物殯葬業。（圖／記者蔡儀潔攝）

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