韓國瑜親一口掀吻嬰之亂！蔡英文也曾親陳偉殷兒...照片被挖出

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記者柯振中／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜22日出席公關活動，親吻一名女嬰的臉頰與頭頂，引起網路熱議，台北市議員羅智強也為此翻出總統蔡英文親吻小孩的照片，狠酸「蔡英文親小孩就好棒棒」。

韓國瑜22日出席活動，期間有位熱情的家長將女嬰交給他抱，沒想到女嬰當場驚嚇爆哭，讓韓國瑜對著女嬰的臉頰、頭頂親吻。這起事件引起網路熱議，醫師姜冠宇提醒，這樣的舉動相當可怕，可能造成嬰兒感染，「我在實習醫師時都有被護理師罵過，＃沒乾洗手不准碰小孩，可是到政治場合怎麼就可以連我們最怕的口腔就親下去呢？」

▲女嬰被抱「大爆哭」韓國瑜親頭。（圖／記者張榮恩攝）



事件發生後過了1天，台北市議員羅智強翻出蔡英文先前親吻陳偉殷兒子的照片，砲轟「韓國瑜親小孩就該死，蔡英文親小孩就好棒棒」，讓許多韓粉在下方留言力挺。

▼羅智強翻出蔡英文以前親小孩的照片。（圖／翻攝自羅智強臉書粉專）



事實上，蔡英文當時親吻陳偉殷的兒子時，有經過家長的同意；而韓國瑜22日也有得到家長的同意，才抱著女嬰。女嬰的父親為此出面喊話，韓國瑜事後有盡力在安撫小孩，不曉得事情為何會鬧這麼大，如果姜醫師不刪文，他會去提告。

蔡英文總統7月過境紐約時，在中央公園與台灣留學生見面，當時有位家長帶著女兒到場，希望蔡英文能在女兒的衣服上簽名，當時蔡英文回應，必須得到女童的同意，她才會簽名。

此外，蔡英文11月與賴清德在台南合體，當時有名11歲的小畫家「潤餅」到場贈送插畫及卡片，蔡英文在受訪時公開了「潤餅」所畫的蔡英文與愛貓「蔡想想」的照片，但沒有公開「潤餅」寫的卡片。她當時說，這是「潤餅」想告訴她的話，她自己看就好。

▼蔡英文收下「潤餅」的手繪卡片。（圖／讀者提供）



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