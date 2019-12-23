　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

趨勢科技頒發「2019金偽獎」　「LINE免費貼圖詐騙」騙最大

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼趨勢科技公布2019金偽獎。（圖／翻攝自趨勢科技官網）

▲趨勢科技公布2019金偽獎。（圖／翻攝自趨勢科技官網）

記者邱倢芯／台北報導

資安廠商趨勢科技今（23）日在臉書粉絲團中公布了「2019金偽獎」得獎名單，最常出現詐騙的五種情況分別是LINE免費貼圖詐騙、一頁式購物詐騙、假粉專、高人氣App藏陷阱，以及網路釣魚再進化。「LINE免費貼圖詐騙」榮登網友票選的2019年詐騙冠軍，從小丸子到媽祖，「騙佈」各族群；從母親節到韓國「輸」，跟緊節日時事。

在臉書粉絲團中，你一定有看過寫著「只要留言就可以得到免費LINE貼圖」的字樣，只要你留言後對方就會透過FB訊息留一個加LINE好友連結，不過即便點了連結、加了好友，自己仍然收不到免費貼圖。

趨勢科技指出，詐騙集團可能啟動臉書訊息與你對談，要當心之後它會改頭換面推播新的詐騙訊息給你。為保險起見建議點過連結的人，透過防毒軟體掃描，以免惡意程式已經偷渡到你的電腦或手機準備伺機而動。

值得注意的是，這類詐騙通常跟著節日或時事走，比如母親節送小丸子貼圖、媽祖出巡遶境時的媽祖貼圖、中韓棒球大賽「韓國輸」時的不死兔Lamigo棒球貼圖等。

網友票選第二名的「金偽獎」得主，則是暗藏陷阱的高人氣美肌/遊戲App；對於許多人來說，生活早已離不開修圖/美肌App，有詐騙集團就看中了這一點，利用修圖或美肌應用程式被作為誘餌，誘使不知情的使用者下載欺詐性內容或惡意應用程式。Google必須一次又一次地加以移除，七月出現過100多個夾帶廣告軟體的應用程式，廣告軟體也在一月影響了超過900萬名的使用者。

趨勢科技認為，App詐騙這類伎倆越來越常見，今年已發現許多類似的應用程式，它們還會竊取資料或帶有惡意軟體或廣告軟體甚至會從系統通知讀取簡訊驗證碼，接著啟用計費功能。11月出現了會假冒Chrome的App，以及讓你手機耗電又當機的49款遊戲及照相App，這一類詐騙App目前逾300萬次下載。

▼LINE免費貼圖詐騙榮登趨勢科技「2019金偽獎」冠軍。（圖／翻攝自趨勢科技官網）

▲畫面會出現要求將訊息轉傳才能進行下載，但用戶最終卻怎樣也拿不到貼圖。詐騙網頁含有釣魚連結，不僅主動要求加入LINE好友，甚至企圖取得相關權限。（圖／翻攝趨勢科技）

網友票選第三名的則是網路釣魚進化成AI語音釣魚；寄發電子郵件、簡訊，誘使使用者點擊釣魚網站網址的詐騙手法目前仍很常見；不過，現在又出現了另一種釣魚詐騙方式，那就是透過AI合成語音，來騙取財物。

舉例來說，外媒就曾報導，一家英國能源公司主管以為接到德國總公司執行長來電，因為對方操著德國口音，語調也跟他熟悉的德國總公司CEO幾乎一樣，因此不疑有他，就把款項轉了過去，被騙走了22萬歐元（近台幣770萬元）；另外Alexa和Google智慧家居裝置可能被用來竊聽或進行網路釣魚。

「一頁式購物詐騙」與「假粉專」雖然沒能擠進網友票選的「金偽獎」前三名，不過趨勢科技認為，此二種情況也是常見的詐騙方式。

「一頁式購物詐騙」指的是，臉書上常常跳出琳瑯滿目的購物資訊，這一類一頁式購物詐騙什麼都賣，且會盜圖冒充名人、小農，賣假貨，從壓力褲到無花果茶什麼都有，買到假貨傷身又傷財，且要退貨可能還找不到人。

「假粉專」則是利用各種名目，如抽星巴克、麥當勞、iPhone、Gogoro、賓士、BMW、Toyota、Lexus，甚至抽房子，要求使用者在粉專留言、標記好友，甚至是要求受害者留下自己的LINE ID，以利後續的詐騙。

ET快訊
一則留言引爆女嬰事件！　韓辦決定不告了
空軍退役中校變共諜！送茶葉利誘現役軍官　遭檢察官起訴
搭高鐵票根別丟！第6億名旅客可獲「一年無限搭乘年票」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

NOVA情報誌／AMD三代旗艦逆襲　速效破表！

趨勢科技頒發「2019金偽獎」　「LINE免費貼圖詐騙」騙最大

三星新一代無線耳機Galaxy Buds將問世　電池續航時間更長！

果粉注意！蘋果筆電免費更換「抗反光鍍膜」是購買日起算4年內　2015年款仍符合資格　

App Store公布「改變生活的App」　《雅婷逐字稿》榜上有名

IBM宣布新電池技術！海水萃取3種非重金屬原料　5分鐘可充電80%

三星Galaxy A51一月上市　單機售價12,990元

蘋果擴大漏洞懸賞計畫！最高賞金達4500萬　外媒：條件太嚴苛

台11月手機銷售排行洗牌　紅米超車華為、realme擠進前十大

騰訊雲大放送！員工每人可領 iPhone11 Pro 　慶祝營收突破人民幣100億元

半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好

客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

玄彬顏值「不是最帥」奧嘟嘟　多虧韓劇教學..第三集就ＯＯ孫藝真

跳針哥87秒狂喊百次「叫警察」　遇行車糾紛...他嗆：沒空跟你玩

五月天「第一天」孫燕姿來了！　六人合體..阿信：一群被ig壓榨的長輩們

罷韓男全身「韓國瑜標配」！ 戴頭套秒爬上樹...舉牌狂嗆

他遠赴美國參加前女友婚禮 幸福全記錄！誠摯友誼感動網

NOVA情報誌／AMD三代旗艦逆襲　速效破表！

趨勢科技頒發「2019金偽獎」　「LINE免費貼圖詐騙」騙最大

三星新一代無線耳機Galaxy Buds將問世　電池續航時間更長！

果粉注意！蘋果筆電免費更換「抗反光鍍膜」是購買日起算4年內　2015年款仍符合資格　

App Store公布「改變生活的App」　《雅婷逐字稿》榜上有名

IBM宣布新電池技術！海水萃取3種非重金屬原料　5分鐘可充電80%

三星Galaxy A51一月上市　單機售價12,990元

蘋果擴大漏洞懸賞計畫！最高賞金達4500萬　外媒：條件太嚴苛

台11月手機銷售排行洗牌　紅米超車華為、realme擠進前十大

騰訊雲大放送！員工每人可領 iPhone11 Pro 　慶祝營收突破人民幣100億元

「童趣混東區」人潮回來了！永慶調查：店面空置數至今已下降45%

台中熊雪妙老師　用人生教材啟發學生

「眼藥水摻毒」直接滴進老婆眼睛！負心夫「慢性殺妻」爽領750萬保險金

冬天痘痘冒不停！原來這5個習慣是元兇　睡覺蓋被子也要注意

總統大選政見發表會12/25中視舉行　南港重陽路一帶提前交管

中職／陳金鋒將續留富邦　蔡承儒：職務及工作再討論

許瑋甯「兩手空空」閃秘婚問題　對媒體「乾笑一聲」全場尷尬

南迴鐵路電氣化「潮州至枋寮」今通車！　明年底全線通到台東

易烊千璽爆抄襲防彈少年團MV！　攝影師沈默五天認「致敬」：比他們早3個月就用了

這3星座財運旺翻　能拿到厚厚「年終獎金」...快看你也出運了嗎！

3C家電熱門新聞

中華電信年末加碼　綁約買iPhone降幅達6千

騰訊雲大方送員工 iPhone11 Pro！ 　慶祝營收突破人民幣100億元

AirPods Pro藍牙接近無延遲！專家實測確認　聽音樂更貼近無縫體驗

iPhone換電池優惠再一發

IBM宣布新電池技術！海水萃取3種非重金屬原料　5分鐘可充電80%

你家有吃電怪獸嗎？

iPhone SE 2放回耳機孔、搭配夜幕綠

台11月手機銷售排行洗牌

蘋果擴大漏洞懸賞計畫！最高賞金達4500萬

200萬網友盲測票選手機相機

三星Galaxy A51一月上市

遭法國開罰50億元　Google要上訴

臉書用戶最怕個人隱私外洩　專家教學「這二招」快點改起來

溫煦燭光＋剔透音質！讓質感控也紓壓

更多熱門

相關新聞

欣欣大眾少東涉跨境詐騙遭起訴　經商失敗淪翻譯

欣欣大眾少東涉跨境詐騙遭起訴　經商失敗淪翻譯

檢警8月間偵辦台灣詐騙集團到越南設機房，假冒淘寶客服詐騙大陸人士案件，追查發現這些詐騙成員，都是由欣欣大眾董事長詹鴻圖的兒子詹竣宇招募而來，詹竣宇遭拘提收押後坦承，因經商失敗，被朋友找去參與詐團幫忙當助理、翻譯，並按集團詐騙所得抽趴獲利，台北地檢署23日依詐欺等罪將詹起訴。

無照飆車害死3人　肇事駕駛竟是車手頭

無照飆車害死3人　肇事駕駛竟是車手頭

女通緝犯藏媒體公司「變男經理」

女通緝犯藏媒體公司「變男經理」

女研究生被騙1340萬不願報案！老闆氣炸拍桌

女研究生被騙1340萬不願報案！老闆氣炸拍桌

19歲櫻花妹假放貸　騙115人撈55萬

19歲櫻花妹假放貸　騙115人撈55萬

關鍵字：

趨勢科技金偽獎免費貼圖詐騙網路釣魚一頁式購物詐騙

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

挺韓爆每人500！藍營遭約談結果出爐

女嬰被韓親頭…她怒控「完全沒告知」！　網還原影片真相

妻曝鴻海老公渣行徑：當孩子面拿生活費砸我

快訊／醫師FB貼韓國瑜親女嬰＋病童照片　女嬰父親決定提告！

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

改推山海經樂園　韓市府與台商開會

謝和弦「疼女友愛情宣言」曝光

減肥名醫曝「飯後一動作」害你胖成豬！

美麗華驚見情侶「高空作業」！8秒影片讓網看傻

伴娘包1600元被嫌少！新娘嗆：當我請妳吃飯啦

停車費臨停收費22K！車主崩潰「換百鈔」插入

宋宋CP爆復合！宋慧喬「戴回婚戒」掀熱議

工程師16樓墜落亡　妻看遺言崩潰

更多

最夯影音

更多
半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好

半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好
客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面