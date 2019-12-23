趨勢科技頒發「2019金偽獎」　「LINE免費貼圖詐騙」騙最大

▲趨勢科技公布2019金偽獎。（圖／翻攝自趨勢科技官網）

記者邱倢芯／台北報導

資安廠商趨勢科技今（23）日在臉書粉絲團中公布了「2019金偽獎」得獎名單，最常出現詐騙的五種情況分別是LINE免費貼圖詐騙、一頁式購物詐騙、假粉專、高人氣App藏陷阱，以及網路釣魚再進化。「LINE免費貼圖詐騙」榮登網友票選的2019年詐騙冠軍，從小丸子到媽祖，「騙佈」各族群；從母親節到韓國「輸」，跟緊節日時事。

在臉書粉絲團中，你一定有看過寫著「只要留言就可以得到免費LINE貼圖」的字樣，只要你留言後對方就會透過FB訊息留一個加LINE好友連結，不過即便點了連結、加了好友，自己仍然收不到免費貼圖。

趨勢科技指出，詐騙集團可能啟動臉書訊息與你對談，要當心之後它會改頭換面推播新的詐騙訊息給你。為保險起見建議點過連結的人，透過防毒軟體掃描，以免惡意程式已經偷渡到你的電腦或手機準備伺機而動。

值得注意的是，這類詐騙通常跟著節日或時事走，比如母親節送小丸子貼圖、媽祖出巡遶境時的媽祖貼圖、中韓棒球大賽「韓國輸」時的不死兔Lamigo棒球貼圖等。

網友票選第二名的「金偽獎」得主，則是暗藏陷阱的高人氣美肌/遊戲App；對於許多人來說，生活早已離不開修圖/美肌App，有詐騙集團就看中了這一點，利用修圖或美肌應用程式被作為誘餌，誘使不知情的使用者下載欺詐性內容或惡意應用程式。Google必須一次又一次地加以移除，七月出現過100多個夾帶廣告軟體的應用程式，廣告軟體也在一月影響了超過900萬名的使用者。

趨勢科技認為，App詐騙這類伎倆越來越常見，今年已發現許多類似的應用程式，它們還會竊取資料或帶有惡意軟體或廣告軟體甚至會從系統通知讀取簡訊驗證碼，接著啟用計費功能。11月出現了會假冒Chrome的App，以及讓你手機耗電又當機的49款遊戲及照相App，這一類詐騙App目前逾300萬次下載。

▼LINE免費貼圖詐騙榮登趨勢科技「2019金偽獎」冠軍。（圖／翻攝自趨勢科技官網）

網友票選第三名的則是網路釣魚進化成AI語音釣魚；寄發電子郵件、簡訊，誘使使用者點擊釣魚網站網址的詐騙手法目前仍很常見；不過，現在又出現了另一種釣魚詐騙方式，那就是透過AI合成語音，來騙取財物。

舉例來說，外媒就曾報導，一家英國能源公司主管以為接到德國總公司執行長來電，因為對方操著德國口音，語調也跟他熟悉的德國總公司CEO幾乎一樣，因此不疑有他，就把款項轉了過去，被騙走了22萬歐元（近台幣770萬元）；另外Alexa和Google智慧家居裝置可能被用來竊聽或進行網路釣魚。

「一頁式購物詐騙」與「假粉專」雖然沒能擠進網友票選的「金偽獎」前三名，不過趨勢科技認為，此二種情況也是常見的詐騙方式。

「一頁式購物詐騙」指的是，臉書上常常跳出琳瑯滿目的購物資訊，這一類一頁式購物詐騙什麼都賣，且會盜圖冒充名人、小農，賣假貨，從壓力褲到無花果茶什麼都有，買到假貨傷身又傷財，且要退貨可能還找不到人。

「假粉專」則是利用各種名目，如抽星巴克、麥當勞、iPhone、Gogoro、賓士、BMW、Toyota、Lexus，甚至抽房子，要求使用者在粉專留言、標記好友，甚至是要求受害者留下自己的LINE ID，以利後續的詐騙。