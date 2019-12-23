欣欣大眾少東涉跨境詐騙遭起訴　經商失敗淪首腦翻譯按月抽趴

▲欣欣大眾少東詹竣宇目前因涉詐欺案遭收押禁見。（圖為資料照／記者游宗樺攝）

記者劉昌松／台北報導

檢警8月間偵辦台灣詐騙集團到越南設機房，假冒淘寶客服詐騙大陸人士案件，追查發現這些詐騙成員，都是由欣欣大眾董事長詹鴻圖的兒子詹竣宇招募而來，詹竣宇遭拘提收押後坦承，因經商失敗，被朋友找去參與詐團幫忙當助理、翻譯，並按集團詐騙所得抽趴獲利，台北地檢署23日依詐欺等罪將詹起訴。

詹竣宇原本自己在廈門經商，生意失敗後，因為曾有留學澳洲的背景，被在廈門認識的朋友找去越南幫詐騙集團成員當翻譯，並回台協助招募機房人員，詹和詐團首腦談好依詐騙所得1.5%抽成，依平均每月約500萬元詐騙總額計算，月收入約7.5萬元，據了解，詹落網後配合檢警調查，但很少提及自己的家世背景。

全案日在8月間，越南警方在該國境內破獲1個由台灣人設置的詐騙機房，假冒淘寶網購客服詐騙大陸人士，因非詐騙越南人，越警僅以「從事不當行為」行政拘留機房嫌犯，刑事局獲報後前往越南把10名嫌犯接回台灣，查出這群集團成員是從2019年5月起，以旅遊名義赴越，每月薪水2萬元，這10名台籍人士先前已遭檢察官起訴，專案小組目前仍持續追查幕後黑手。

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