A百萬郵票、公家手機　公務員丟工作離婚...法官批「不值憫恕」

▲郭男將公務需要使用近百萬元郵票侵占變賣，用來還債，遭依貪汙等罪判刑 。圖為示意圖。（圖／pixabay）

記者李忠憲／台中報導

時任台中市交通事件裁決處秘書室主任郭永富，任職4年多利用職務之便，A走市價近百萬郵票，還以「申請網路系統設置」為由申辦行動電話，免費獲得2萬多元手機，甚至用納稅錢付5萬多元月租費。他因調任沒有交接才東窗事發，向廉政署自首侵占郵票。台中高分院認為他「不值得憫恕」，無法減刑，維持一審依《貪汙治罪條例》判4年6月，全案仍可上訴。

判決書指出，郭永富是台中市交通事件裁決處秘書室主任，2013年1月至2016年4月任職期間，因為欠債無力歸還，有財務壓力。他因職務需求，在2014年1月、10月及2015年4月、11月向郵局購買總共171萬元郵票，2016年4月調任台中市交通局交通行政科股長時，未將剩餘的99萬餘元郵票交接，放入自己口袋，其中44萬餘元的郵票以85折37萬多元賣出，再請不知情的女兒幫忙存入銀行戶頭用來還債。

郭男2014年12月間再以裁決處名義申辦新的手機門號，搭配0元方案取得2萬多元的智慧型手機。他再偽填「申請網路系統設置」，加上上級長官沒有詳閱就核准，連同月租費5萬多元都用公帑支付，直到他調任，也沒把手機移交給新主任。

2016年11月，裁決處政風室發現郭男未歸還該公務手機，調查後發現他涉嫌貪汙，將案件移交廉政署偵辦。郭男發現東窗事發，在前往廉政署說明時連同侵占郵票部分也自首，並將侵占郵票、月租費及手機一併歸還。

台中地院審結認為郭男已觸犯《貪汙治罪條例》侵占公用財物罪及公務員利用職務上機會詐取財物罪，至少可判10年以上徒刑。法官念在他自首、繳回財物並坦認犯行，判他4年6月、褫奪公權3年。

他不服上訴，辯稱自己因此丟工作、妻子離婚，已付相當代價，請求法院以「犯罪情狀顯可憫恕」給予減刑或緩刑。台中高分院認為，貪污行為不值得憫恕，也不符合緩刑要件，最後維持原判，駁回上訴。

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