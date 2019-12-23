門口掛西瓜刀稱提醒買西瓜、避邪　法院認恐嚇鄰居判刑

▲桃園男子在門口掛西瓜刀說為了避邪，法院認定他恐嚇鄰居，判刑定讞。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

桃園戰姓男子懷疑對門鄰居經常向警察檢舉，說自己疑似吸毒，以致警方多次上門盤查。男子竟以膠帶將一把西瓜刀黏貼、懸掛在自家門外。鄰居報警提告，男子一開始辯稱掛西瓜刀是提醒自己出門買西瓜，後來又說是為了避邪、改運。高等法院審理後，認為男子有恐嚇之意，判拘役50日，得易科罰金5萬元定讞。

有毀損前科的戰姓男子，2017年8月間在桃園市平鎮區租屋居住。但他租屋後，經常有警察找上門，詢問他是否吸毒。男子不滿，後來發現是對門的黃姓鄰居，因為多次聞到燃燒塑膠氣味，懷疑是男子吸毒，所以才不斷向警方檢舉。

男子不滿，2017年11月某日晚間9點半左右，竟以膠帶將1把西瓜刀黏貼，懸掛在自家鐵門外。鄰居開門發現1把西瓜刀對著自家，嚇了一跳，隨即報警。檢警單位男子，男子說：「我買西瓜刀之目的是為了要切西瓜，而將西瓜刀掛在門扣，是為了提醒自己出門時要記得買西瓜回來。」但檢方認為男子之舉已經造成鄰居心生恐懼，故依照「恐嚇危害安全罪」提起公訴。

一審法院認定男子有罪，判刑5月。案經上訴，二審高等法院審理時，男子否認有恐嚇犯意，也改說在門外瓜西瓜刀，目的在改運、避邪，沒有針對對門鄰居的意思。但高院認為，社會上固有掛桃木劍、五帝錢、古銅錢劍用以擋煞、避邪之習俗，但這些物品均非傷人利器；但男子所黏貼於住處門口之物乃鋒利西瓜刀，與民間習俗中用以擋煞、避邪之法器，迥不相同，可見這是男子的臨訟卸責之詞，高院不予採信，仍認定有罪。

但高院考量男子雖以黏貼西瓜刀在門上之方式恐嚇鄰居，恫嚇意味強烈，固應非難；惟男子畢竟不是直接當面持刀恫嚇鄰居，其侵害鄰居法益之嚴重性究與當面為之有間，因此撤銷原判決，改判拘役50日，得易科罰金5萬元定讞。