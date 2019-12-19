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客運司機「載10人報8人」被抓包　關門嗆女稽查員：直送終點站

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▲▼司機,公車。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲吳男不滿蔡女的稽查，憤而關上車門，不讓對方下車。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

記者黃翊婷／綜合報導

吳姓客運司機2017年4月18日在雲林縣北港鎮載客前往台中，行經虎尾時遇到例行性稽查，卻被發現少報兩名乘客，他心生不滿乾脆關上車門，揚言要把蔡姓女稽查員直接載到終點站，結果害自己吃上官司，被雲林地院法官依剝奪他人行動自由罪判處2月有期徒刑，得易科罰金6萬元。

判決書中提到，吳姓司機當天載客時，剛好有兩名乘客是在沒有售票員的車站上車，他收下兩人給的280元現金後繼續行駛，接著在虎尾站遇到例行性稽查，於是向購票處人員報告車上一共有8名乘客，結果當場被蔡姓女稽查員抓包，實際的乘客人數為10人。

▲▼巴士,客運,座位,車,公車。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲蔡女同意刪除稽查影片，吳男才開門讓她下車。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

吳姓司機起初沒有多說什麼，乖乖掏錢買了兩張車票，但回到駕駛座後立即關閉車門並開離虎尾站，直接嗆聲要把蔡女載到台中，就算中途有停靠其他車站也不讓對方離開。蔡女見狀嚇得不知道該怎麼辦，只好苦苦求饒，最後答應刪除手機內的稽查影片檔案，這才終於被放下車。

雲林地院法官認為，吳男既然受僱擔任司機，就應該遵守公司的規範並接受稽查，但他為了售票的事情與蔡女起爭執，竟然直接剝奪他人行動自由，考量到他在審理過程中坦承犯行，也表達願意賠償的意思，加上事後已經離職，最後依剝奪他人行動自由罪判處2月有期徒刑，得易科罰金6萬元。

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