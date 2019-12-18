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綠帽夫聽整晚「偷情出牆聲」抓姦…覺悟放生愛妻　竟讓小王逆轉脫罪

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▲▼ 性侵、迷姦、撿屍、強暴（圖／記者黃克翔攝）

▲一位人妻跟小王投宿，結果綠帽夫在房門外聽整晚「愛的掌聲」。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

台中一位人夫愛妻外遇，他找來徵信業者跟蹤妻子跟小王出遊，徵信業者一路跟到新北市淡水一家飯店後，馬上通知人夫到場抓猴。人夫為了人贓俱獲，跟徵信業者租下對面客房、聽愛妻跟小王「徹夜鼓掌」聲，隔日早上愛妻開門才將2人擋下，並在房內找到沾有2人體液的衛生紙，通姦證據確鑿，一審法官判小王5個月徒刑、易科罰金15萬元。小王不服上訴，結果再高院判決逆轉。

根據判決書指出，台中戴姓男子懷疑楊姓愛妻跟一位郭姓男子有染，在2017年3月時找來徵信業者，跟蹤愛妻跟郭男出遊，徵信業者一路跟到新北淡水一家文創飯店後，馬上通知戴男前來抓姦。

▲人妻跟小王開房偷情，被徵信業者跟蹤發現。（示意圖非當事人／本報資料照）

戴男到場後沒有馬上破門而入，而是跟徵信業者在對面租下房間，在走廊上等候2人走出。等候期間，房內不斷傳出愛妻跟郭男交歡的呻吟聲，戴男聞聲不動。直到隔日一早2人步出房間，便將2人攔下，徵信業者則衝進房間找到沾有2人體液的衛生紙團，戴男遂控告郭男妨害家庭。

台中地院法官審理時，郭男坦承跟楊姓人妻入住飯店，但否認有發生性行為。不過法官根據飯店監視器畫面、衛生紙上的DNA報告及戴男的手機錄音擋，認定2人有發生性行為，依相姦罪判處郭男5個月徒刑、得易科罰金。郭男不服上訴。

台中高分院合議庭查出，人夫跟妻子在一審辯論終結（今年6月10日）前的同年4月25日離婚成立，2人已無婚姻關係，而且人夫已經對前妻撤回通姦告訴。法官基於撤告不可分原則，因此法官也將小王一審判決撤銷，改判公訴不受理。 不得上訴

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