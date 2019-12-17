澳洲DNA解析：人類原本壽命應只有38歲...根本無法長命百歲！

▲根據DNA解析，人類根本無法長命百歲。（圖／pixabay）

圖文／周刊王

DNA鑑定能夠估算出動物的壽命，根據澳洲科學分子生物學者班哲明（Benjamin Main）在科學報告（Scientific Reports）刊出的研究，人類原本的壽命應該只有38歲。

自然衰老的動物，到底能夠活多久？這個問題一直是生物學家研究的重點，而DNA正是生命的設計圖，什麼基因造成老化、壽命減少，都有一定的原因，而且脊椎動物的生命長度「差很多」，有只能活8個星期的侏儒蝦魚，也有能活400年以上的鯊魚，但是對於不知道活多久的生物，就只能用DNA解析的方式做出鑑定，又被稱為「DNA甲基化（ methylation）」。但甲基化又會受到基因序列活性是否足夠的影響，但研究團隊針對靈長類及部分哺乳類的特定基因，卻能做出完整的檢測。

目前公開的252種脊椎生物中，弓頭鯨的壽命為268歲，比目前已知最長壽命高出57年，還有非洲象的平均壽命是65歲、滅絕的真猛瑪象則是60歲，而在2012年減絕的平塔島象龜則是120歲。

但在檢測資料中顯示，我們的親戚「尼安德塔人」及「丹尼索瓦人」，則都只有37.8年的壽命，顯示科技的進步真的非常重要，才能讓人類的壽命增長到現在的境界，而未來肯定還會持續向上提升。

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