同事八卦「收廠商回扣」　單親爸球棒頂肚嗆：見一次打一次

記者黃翊婷／台北報導

從事物業管理的單親爸爸阿東（化名）不滿同事說自己收廠商回扣，竟找來兩名朋友助陣，先是用球棒頂住肚子嗆聲「再亂講話你試試看」，接著將人痛揍一頓，後來又在電話威脅「不撤告，見一次打一次」，最後一次吃上傷害、恐嚇兩罪，被判處拘役60日，得易科罰金6萬元。

▲阿東不爽同事說自己收廠商回扣。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案無關）

阿東在判決書中主張，因為同事到處亂傳話，說他收廠商回扣，實在氣不過才會在今年3月間找朋友一起去理論，過程中的確有用球棒頂住肚子以及打人，但沒有威脅「再亂講話你試試看」，「我覺得他根本沒有心生畏懼，我要離開的時候，他還嗆我『好膽不要走（台語）』」、「案發當晚我很生氣，才會在電話中向朋友抱怨，說要『見一次打一次』，我只是想抒發當下憤怒的心情，沒有恐嚇的意思」。

不過，挨打的同事接受警詢時證稱，「我怕他（阿東）會直接拿球棒敲我，他說那些話真的讓我很害怕」；另一位同事剛好目擊事發過程，他也出庭證稱，「我有看到阿東拿球棒戳肚子下面這個部位」，但並未目睹有任何動手毆打的行為。

▲阿東承認有用球棒頂同事的肚子。（示意圖／達志影像，與本案無關）

士林地院法官認為，阿東要求傳喚當天同行的友人到庭作證，卻不肯提供真實姓名、年籍等資料，只說「朋友已經不見了、找不到人」，但既然聯絡不上證人，當然也就沒有調查的必要；而另一名出庭的目擊者和當事人雙方是同事，平時與兩人無恩怨，證詞也沒有特意偏袒哪一方，沒有必要故意說謊、陷害。

法官接著表示，阿東的主張顯然都是事後的卸責之詞，無足採信，最後依傷害罪判處拘役30日，另外再依恐嚇危害安全罪，共兩罪，各判處拘役20日，合併應執行刑期為拘役60日，得易科罰金6萬元。