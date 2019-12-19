樺樹焦油「口香糖」藏古人DNA　少女深棕色頭髮配藍眼睛

▲科學家還原咀嚼樺樹焦油的女子模樣。（圖／翻攝自哥本哈根大學）

實習記者施怡妏／綜合報導

一名丹麥科學家成功從5700多年前的樺樹焦油，萃取出一個完整的人類DNA。從這塊在古時候被當作「口香糖」的樺樹焦油，可以知道嚼食這塊口香糖的人可能是黑髮藍眼、皮膚黝黑的女子，且將她取名為「蘿菈（Lola）」。這是有史以來，第一次從人類骨骼以外的事物得知整個人類的基因組。

根據live science報導，這份研究報告被刊登在「自然通訊」（Nature Communications）。丹麥哥本哈根大學（University of Copenhagen）考古團隊研究人員顏森（Tehis Jensen）表示，「這塊樺樹焦油是在波羅海中的丹麥羅蘭島（Lolland），一個叫做西爾托姆（Syltholm）的地方進行考古挖掘時被發現的。」

光是一塊「口香糖」就可得知許多資訊，除了確定性別及外觀之外，生前的最後一餐吃什麼，以及口中有哪些微生物殘留都可以得知。顏森表示，「西爾托姆是個極為特別的地方，幾乎所有的東西都被泥漿封住，以至於裡面的物品被保護得很完整。」

▲樺樹焦油在古時候被當作口香糖食用。（圖／翻攝自哥本哈根大學）

研究團隊使用「放射性碳定年法」，模擬口香糖主人的模樣，一頭深棕色的頭髮、藍色的眼睛配上健康膚色的皮膚，基因與來自歐洲的狩獵者較相近，約莫5700年前就已經生活在現今的丹麥洛蘭島（Lolland）。

檢驗報告指出，她在嚼食口香糖之前，可能吃了綠頭鴨以及榛果。生前沒有喝牛奶的習慣，因為她有乳糖不耐症。研究人員還發現的部份細菌，推測她可能有牙周病，咀嚼樹皮也許是為了減緩疼痛感。

樺樹焦油是一種黑褐色的物質，將樺樹皮加熱而產生，在舊石器時代被拿來當作鑽石工具的膠水。此外，在樺樹焦油的碎片發現有被牙齒咬過的痕跡，因此考古學家認為，當焦油冷卻後，經過咀嚼的讓它重新組合成形後，再被當作膠水使用。人們食用樺樹焦油，可能是為了抑制飢餓感，也可能只是為了娛樂。