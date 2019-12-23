AirPods Pro藍牙接近無延遲！專家實測確認　聽音樂更貼近無縫體驗

▲AirPods Pro 延遲問題已獲改善。（圖／翻攝自9to5mac）

記者陳心怡／外電報導

與之前的AirPods相比，AirPods Pro做了許多音訊技術的改進，像是主動式降噪功能和通透模式。另一方面，還改善了藍牙延遲，軟體開發人員柯伊爾（Stephen Coyle）也發文探討這項改進。

柯伊爾指出，延遲對於影音播放而言並不是問題，因為影片播放可能會稍有延遲，以確保聲音同步。但是，延遲對於無法預測的聲音來說，是個問題，這包括用戶啟動的聲音、遊戲中的音效等等。

為了測量延遲，柯伊爾做了兩種不同的測試：

柯伊爾使用兩個軟體來播放要測量的聲音，一個是iOS鍵盤，另一個則是柯伊爾開發一款名為Tapt的遊戲。柯伊爾表示，這是一個很好的基準，因為自己在編寫遊戲時特別需要低音頻延遲，並且本身很熟悉其技術基礎。

柯伊爾開發的遊戲與iOS鍵盤之間的區別，在於前者可以啟動並持續保持有聲音，而後者則不能。借助柯伊爾他的應用程式和鍵盤，柯伊爾獲得一系列聲音。

對於設備和軟體的每種組合，柯伊爾都使用設定為90 bpm的節拍器連續觸發10種聲音，以確保聲音一致。至於iOS鍵盤，由於上述原因，柯伊爾放棄第一次敲擊，最後將這19個測量平均值，得出延遲時間數值。

測量出來的結果，使用蘋果的W1晶片的第一代AirPods測量的延遲為274毫秒，第二代AirPods由蘋果最新的H1晶片提供支援，延遲時間已降至178毫秒，而使用相同H1晶片的AirPods Pro則為144毫秒。

柯伊爾稱表示，在感知上的差異，使AirPods Pro變得非常接近無延遲。另外值得注意的是，儘管第二代AirPods和AirPods Pro都使用相同的H1晶片，但蘋果似乎找到了新的方法來改善AirPods Pro的延遲問題。

除了AirPods之外，Beats Studio 3的延遲時間剛好超過250毫秒，其次是 Sony WH-CH700N，延遲時間不到250毫秒。

▲耳機聲音延遲測試結果。（圖／翻攝自9to5mac）