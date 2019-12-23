到府安裝冷氣！工人見國小女獨處　衝上前「伸舌探索」...她緊咬牙根扭身掙扎

▲阮姓男子到府安裝冷氣，看到客戶女兒獨自步出房門，竟色心大起上前強吻，遭法官判刑。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／台南報導

黃姓男子經營搬運公司，而他受量販店之託，要到少女小乃（化名）家中安裝冷氣，於是找來阮姓越南臨時工幫忙。然而，阮男一見到小乃，便色心大起，趁機強抱她，還硬要「喇舌」，讓小乃身心受創，出現厭食症等症狀。案經小乃父母提告，法院則依法將阮男判刑1年8個月；民事部分，阮男及雇主黃男須賠償小乃及小乃父母10萬元，共70萬元，量販店部分則無須賠償。

判決書指出，小乃父母2018年7月27日向量販店買了4台冷氣，而量販店則委請黃男到府安裝。同年8月9日，黃男依約前往小乃住處安裝冷氣，並找來臨時工阮男幫忙。

沒想到，阮男一到小乃家中，見到年僅13歲的小乃獨自走出房間便起了色心，竟將人攔住，先用手捏住小乃臉頰，隨後半蹲環抱她，並將頭靠在其胸部上。小乃當時被阮男舉動嚇壞，連忙喊「NO」，但仍底不過阮男力氣。

慾望無法滿足的阮男隨後竟還想跟小乃「喇舌」，但遭到小乃緊咬牙根擋住，而他仍不放棄，還伸手想將小乃衣服往上掀，小乃隨後用手壓住上衣，阮男才因此作罷。

小乃遭到猥褻後，立刻跑到住家一樓將自己反鎖浴室，事後更出現情緒緊張、恐懼，不敢獨處、有強迫性漱口、厭食等症狀。

案經小乃及小乃父母提告，阮男到案坦承犯行，法官也依強制猥褻罪將他判1年8個月。小乃父母事後認為阮男雇主黃男以及量販店也有連帶責任，因此再提民事求償。一審法官審理後，判阮男以及雇主黃男須連帶賠償小乃50萬元、小乃父母各10萬元，量販店則無須賠償。

對於量販店無須賠償，小乃父母不服判決，於是提出上訴，認為量販店與黃男之間也同屬雇傭關係，因此也須負連帶責任，但量販店則辯稱，他們只是將冷氣的安裝業務委託黃男承攬，但對於黃男後續作業並無監督責任，並提出他們與黃男所簽訂的運送合約為證，二審法官審理後，採信量販店說法，認定其並非阮男雇主，因此駁回上訴。全案可上訴。

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