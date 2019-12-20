少女控繼父性侵　檢查無事證！母證言：全家住同房…不起訴

▲桃園市14歲少女指控繼父去年趁她睡覺時性侵得逞，且有多次猥褻情事。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

桃園市1名14歲少女指控繼父長期猥褻且趁她睡覺時性侵得逞，但少女母親則作證指稱，全家人同住在一個大房間內，不太可能有機會對少女性侵，懷疑少女不滿繼父管束太嚴，才編織性侵與猥褻情事，因少女無法舉證，檢方20日偵結少女繼父涉及妨害性自主案件予以不起訴處分。

檢警調查，根據這名14歲少女指控，2015年間，她讀國小4年級時，繼父趁她晚上睡覺時撫摸胸部與陰部，還以手指插入她陰道指侵得逞；2018年間，繼父多次趁機撫摸其胸部，其中一次還脫去衣褲並性侵得逞，當時她僅13歲，剛上國中。

檢方查出，除少女指述外，少女的母親作證指稱，她們全家人同住在一個大房間內，鮮少有少女與繼父獨處機會，少女與家人的關係本來很好，後來因少女學會上網，在網路上結交朋友後變得叛逆，不想讓她與繼父檢視手機，一家人關係因此愈來愈差；少女還曾到醫院驗傷，其處女膜雖有陳舊性裂傷，只能確認曾發生過性經驗，但與少女指控繼父性侵等案發時間已有一段時間。

檢方認為，少女指控繼父性侵與猥褻等犯行，因無法舉證與事實，檢方偵結因罪嫌不足，少女繼父涉嫌妨害性自主案件予以不起訴處分。

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